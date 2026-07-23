Pembalap F1 Merasa Jadi “Sandera” AI Karena Hasil Balapan Tak Lagi Ditentukan Skill Mengemudi

JawaPos.com - Regulasi power unit Formula 1 2026 kembali menuai kritik. Sejumlah pembalap kini merasa menjadi “sandera” kecerdasan buatan (AI) yang mengatur deployment energi baterai mobil. Mereka menilai hasil balapan tidak lagi sepenuhnya ditentukan kemampuan mengemudi. Tetapi juga oleh keputusan algoritma mendistribusikan energi. Seperti dilaporkan The Race, algoritma AI secara otomatis menghitung kapan dan di mana energi baterai digunakan. Perhitungannya terus menyesuaikan kondisi lintasan, arah angin, tingkat grip, hingga gaya mengemudi tiap pembalap. Masalahnya, algoritma tersebut bisa meleset. Akibatnya, pembalap bisa tiba-tiba kehilangan kecepatan tanpa mengetahui penyebab pasti.

Nah, George Russell menjadi salah satu pembalap yang paling merasakan dampaknya di Sirkuit Spa-Francorchamps akhir pekan lalu. Gangguan deployment membuat Mercedes miliknya kehilangan akselerasi di Kemmel Straight. Russell pun tersalip rombongan pembalap di belakang sebelum akhirnya terlibat insiden dengan Lewis Hamilton pada lap pertama.

Dalam wawancara dengan Sky Sports, Russell tampak hampir menangis karena masalah tersebut benar-benar di luar kendalinya. Sebelumnya, dia bahkan sempat kehilangan kepercayaan diri karena mengira performa buruknya disebabkan kesalahan sendiri. Belakangan, Mercedes baru menemukan penyebabnya, yakni gangguan sistem deployment.

Namun, Russell tidak sendiri. Duo pembalap McLaren, Lando Norris dan juga Oscar Piastri juga mengeluhkan pengaruh algoritma ttersebut. “Ini bukan lagi soal kemampuan pembalap. Kami hanya berharap beruntung agar power unit bekerja sebagaimana mestinya dan tidak melakukan hal yang aneh,” kata Norris dikutip dari The Race. Sedangkan Piastri menilai, hasil kualifikasi seharusnya tidak ditentukan oleh kemampuan software komputer.