Absennya An Se Young Terasa, Korea Selatan Kehabisan Wakil di Tunggal Putri China Open

An se Young (x @bwfmedia)
JawaPos.com – Perjalanan Korea Selatan di sektor tunggal putri China Open 2026 resmi berakhir setelah Kim Ga Eun gagal melaju ke babak semifinal.
Kim Ga Eun harus mengakui keunggulan unggulan tuan rumah, Wang Zhiyi, dalam pertandingan perempat final yang berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Zhangzhou, China.
Dikutip dari The Chosun, Kim Ga Eun kalah dalam dua set langsung dengan skor 18-21 dan 14-21.
Hasil tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Korea Selatan di nomor tunggal putri, setelah sebelumnya Sim Yu Jin juga tersingkir di babak 16 besar oleh lawan yang sama.
Wang Zhiyi tampil dominan sepanjang turnamen dan kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu unggulan terkuat.
Korea Selatan sebenarnya datang ke China Open dengan kehilangan kekuatan utama. Pebulu tangkis nomor satu dunia, An Se Young, terpaksa mundur akibat cedera kaki kiri yang dialaminya saat tampil di Japan Open 2026.
Meski sempat memenangkan pertandingan babak pertama dengan meyakinkan, An Se Young merasakan nyeri ketika melakukan tumpuan pada kakinya sehingga tim medis memutuskan ia harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan tidak dipaksakan bertanding.
Keputusan tersebut diambil demi menjaga kondisi An Se Young menjelang dua agenda besar, yakni Kejuaraan Dunia BWF 2026 pada Agustus dan Asian Games Aichi-Nagoya 2026 pada September.
Dengan absennya sang juara dunia, beban Korea Selatan di sektor tunggal putri beralih kepada Kim Ga Eun dan Sim Yu Jin, namun keduanya gagal menghentikan laju Wang Zhiyi.
Meski sektor tunggal putri telah berakhir, peluang Korea Selatan meraih gelar di China Open 2026 masih terbuka.
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