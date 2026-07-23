Inter Milan Awali Pramusim dengan Kemenangan 16-0, Pio Esposito Cetak Lima Gol

JawaPos.com – Sang juara bertahan Serie A mengonfirmasi bahwa pemusatan latihan pramusim Inter Milan sedang berlangsung di Jerman, dan tim asuhan Cristian Chivu mencatatkan kemenangan telak 16-0 atas klub divisi bawah SV Aasen dalam sebuah laga uji coba.

Nerazzurri menjalani pemusatan latihan ini tepat di Donaueschingen, Jerman. Skuad tersebut melakoni sesi latihan dua kali sehari pada Senin (20/7) dan Selasa (21/7), serta memainkan laga uji coba pertama melawan tim divisi bawah SV Aasen pada Rabu (22/7) waktu setempat.

Pertandingan persahabatan tersebut berakhir dengan kemenangan 16 gol tanpa balas bagi klub raksasa Serie A tersebut, termasuk lima gol yang dicetak oleh striker naik daun tim nasional Italia, Francesco Pio Esposito.

Nerazzurri menurunkan dua susunan pemain yang berbeda di setiap babak, yang masing-masing memadukan bintang-bintang mereka dengan sejumlah talenta muda akademi. Enam gol tercipta di babak pertama, sementara 10 gol lainnya terjadi di babak kedua.

Davide Frattesi membuka keran gol lewat torehan dua gol dalam 11 menit pertama, disusul oleh hat-trick dari pemain berusia 20 tahun, Luka Topalovic, yang tergabung dalam skuad U-23 pada musim 2025/2026.

Kemudian, Mattia Mosconi, pemain berusia 19 tahun, mencetak gol keenam Inter sebelum jeda pertandingan. Di babak kedua, Esposito mencetak lima gol seorang diri, sementara gelandang Andy Diouf dan winger 18 tahun, Jamal Iddrissou, masing-masing menyumbangkan dua gol.

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Pencetak Gol: Davide Frattesi 1′, Davide Frattesi 11′, Luka Topalovic 15′, Luka Topalovic 20′, Luka Topalovic 38′, Mattia Mosconi 43′, Andy Diouf 48′, Pio Esposito 52′, Jamal Iddrissou 60′, Andy Diouf 64′, Pio Esposito 67′, Federico Dimarco 69′, Jamal Iddrissou 75′, Pio Esposito 82′, Pio Esposito 87′, dan Pio Esposito 89′.

Starting line-up di babak pertama: Raffaele Di Gennaro (kiper); Benjamin Pavard, Kristjan Asllani, Alessandro Bastoni (bek); Luis Henrique, Davide Frattesi, Piotr Zielinski, Ebenezer Akinsanmiro, Mattia Marello (gelandang); Mattia Mosconi, Luka Topalovic (penyerang).