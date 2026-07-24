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Rizka Perdana Putra
Sabtu, 25 Juli 2026 | 00.13 WIB

NBA: Miami Heat Tak Sengaja Unggah Video Perkenalan LeBron James, Bintang Lakers Masih Free Agent

LeBron James saat berseragam Miami Heat. (Dok. NBA) - Image

LeBron James saat berseragam Miami Heat. (Dok. NBA)

JawaPos.com - Rumor kembalinya LeBron James ke Miami Heat kembali memanas. Pemicunya, kanal YouTube resmi Heat tiba-tiba mengunggah video berjudul LeBron James Introductory Press Conference sebelum akhirnya dihapus beberapa saat kemudian.

Belakangan, Miami Heat memastikan bahwa unggahan tersebut tidak sengaja dipublikasikan. Materi seperti itu memang sudah disiapkan lebih dulu sebagai antisipasi apabila transfer benar-benar terjadi.

”Video itu tidak sengaja dibuat jika James akhirnya memutuskan bergabung dengan Heat pada offseason ini,” kata juru bicara Heat kepada Miami Herald.

Setelah mengakhiri kerja sama dengan Los Angeles Lakers awal bulan ini, LeBron masih berstatus tanpa klub.

Meski belum ada konfirmasi resmi, Heat termasuk salah satu tim yang disebut-sebut memiliki peluang besar mendapatkan bintang berusia 41 tahun tersebut. 

Editor: Hendra
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