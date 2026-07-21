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Andika Rachmansyah
Rabu, 22 Juli 2026 | 04.04 WIB

DBL Indonesia Luncurkan Musim 2026/2027, Siap Digelar di 31 Kota

DBL Indonesia resmi meluncurkan musim kompetisi DBL 2026/2027. (DBL) - Image

DBL Indonesia resmi meluncurkan musim kompetisi DBL 2026/2027. (DBL)

JawaPos.com - DBL Indonesia resmi meluncurkan musim kompetisi DBL 2026/2027 di DBL Academy Jakarta, Selasa (21/7/2026). Kompetisi basket pelajar terbesear Tanah Air itu nantinya akan bergulir di 31 kota yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia.

Menariknya, peluncuran tersebut bertepatan dengan momentum Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. Mengusung tema ‘Home of Dreamers’, DBL Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang bagi pelajar Indonesia dalam mengembangkan potensi lewat olahraga basket.

"Launching ini kami lakukan menjelang Hari Anak Nasional karena kami percaya setiap anak memiliki mimpi. Mimpi membutuhkan tempat untuk tumbuh. DBL ingin terus menjadi tempat di mana anak-anak muda Indonesia menemukan mimpinya, mengembangkannya, lalu berani mengejarnya," ujar Founder dan CEO DBL Indonesia, Azrul Ananda, Selasa (21/7).

Seperti musim-musim sebelumya, kompetisi akan digelar di 31 kota yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Musim kompetisi DBL 2026/2027 sendiri akan dimulai pada 6 Agustus mendatang di Surabaya sebagai kota pembuka.

Peresmian DBL Academy Jakarta 

Dalam kesempatan yang sama, DBL Indonesia juga meresmikan DBL Academy Jakarta yang berlokasi di kawasan Asya, Jakarta Timur. Ini menjadi cabang keempat setelah tiga akademi yang lebih dulu hadir di Surabaya (2 cabang) dan Yogyakarta. Adapun akademi pertama DBL sendiri didirikan pada 2016 di Surabaya.

Berbeda dari akademi basket pada umumnya, DBL Academy tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis bermain basket. Siswa berusia 3-18 tahun juga mendapatkan pembinaan karakter serta pengetahuan mengenai nutrisi. Sitem pelatihannya pun mengacu pada kurikulum World Basketball Academy (WBA) Australia.

Seluruh cabang DBL Academy juga dilengkapi fasilitas latihan berstandar internasional. Lapangan basket yang digunakan telah memenuhi standar FIBA level satu, seperti yang digunakan dalam berbagai ajang besar, termasuk FIBA World Cup, FIBA Qualifiers, hingga pertandingan NBA.

Lepas Skuad Elite DBL Indonesia All-Star 2026 ke Amerika Serikat

Dalam peluncuran musim baru ini, DBL Indonesia juga melepas skuad elite DBL Indonesia All-Star 2026 yang terdiri dari 24 pemain dan dua pelatih terbaik hasil seleksi DBL Camp. Mereka semua dijadwalkan berangkat menuju Amerika Serikat pada Rabu (22/7) besok.

Selama berada di Amerika Serikat, para pemain akan mengikuti basketball clinic, menyaksikan rangkaian WNBA All-Star Game, serta tampil dalam turnamen internasional 24th Annual National Summer Classic 2026. Turnamen tersebut akan diikuti tim-tim dari Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Puerto Riko, Kepulauan Virgin Amerika Serikat, serta Indonesia.

Editor: Edi Yulianto
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