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Antara
Kamis, 16 Juli 2026 | 03.45 WIB

Sukses Redam Emosi, Ubed Pastikan Tiket Babak Kedua Japan Open 2026

Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (PBSI) - Image

Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (PBSI)

JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah berhasil meredam emosi pada gim penentuan untuk menyingkirkan wakil Denmark Rasmus Gemke pada babak pertama BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang, Rabu, dikutip dari ANTARA.

Ubed memenangi pertandingan selama tiga gim dengan skor 21-14, 16-21, 21-18 sekaligus memastikan pertemuan melawan unggulan asal Denmark Anders Antonsen pada babak kedua.

“Di gim ketiga tadi sempat unggul juga di awal-awal. Tapi setelah interval sempat kehilangan fokus sedikit dan saya agak emosi, masih belum bisa mengontrol hal seperti ini,” kata Ubed dalam keterangan resmi PBSI usai laga.

Ubed mampu bangkit setelah mendapat arahan dari pelatih untuk mengatur napas dan kembali menenangkan diri. Pemain muda Indonesia itu kemudian merebut poin-poin penting untuk menutup pertandingan.

“Beruntung pelatih terus bisa meyakinkan saya dan saya coba atur nafas, lebih menenangkan diri. Alhamdulillah bisa mengembalikan keadaan tadi. Ini pelajaran yang penting buat saya untuk ke depan,” ujar Ubed.

Ubed mengawali pertandingan dengan baik dan mampu mengejutkan Gemke melalui tempo permainan cepat pada gim pertama.

Namun, pemain Denmark tersebut mulai beradaptasi pada gim kedua dengan mengantisipasi pola serangan Zaki sehingga mampu memaksakan pertandingan berlanjut ke gim penentuan.

“Pertandingan hari ini alhamdulillah sudah bisa diberi kemenangan, kelancaran tanpa cedera juga. Tadi permainannya lumayan panjang. Kalau dibilang memang tidak mudah, di gim pertama mungkin dia agak sedikit kaget dengan tempo saya tapi di gim kedua dia sudah jaga bola-bola saya,” kata Ubed.

Setelah melewati Gemke, Ubed bertekad memberikan permainan terbaik ketika menghadapi Antonsen pada babak kedua.

Editor: Banu Adikara
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