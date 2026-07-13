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Andika Rachmansyah
Selasa, 14 Juli 2026 | 04.48 WIB

Tampil Perdana di Turnamen Super 750, Ubed Siap Unjuk Gigi di Japan Open 2026

Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (PBSI) - Image

Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (PBSI)

JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, akan menjalani debutnya di turnamen level Super 750, Japan Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed itu antusias melakoni laga perdananya.

Japan Open 2026 dijadwalkan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, pada 14-19 Juli 2026. Indonesia mengirim 11 wakil terbaiknya dalam turnamen berlevel Super 750 tersebut.

Dari nama-nama yang terdaftar, terselip nama pemain yang akan menjalani debutnya di level Super 750, yakni Ubed. Pemain jebolan Djarum Kudus itu mengaku tidak sabar melakoni laga perdana.

"Alhamdulillah senang bisa tampil di Japan Open apalagi ini super 750 pertama saya," ujar Ubed dalam keterangan PBSI, Senin (13/7/2026).

Ubed mengatakan tampil di Japan Open menjadi salah satu target yang berhasil diwujudkannya musim ini. Ia menyadari bahwa tantangan yang akan dihadapinya tidak akan mudah karena bersaing dengan pemain top level.

"Karena memang tahun ini saya targetkan diri saya bisa main di 750 sama 1000 dan akhirnya bisa mencapai target, pastinya tantangan nya lebih besar dan lebih berat lagi karena sudah ketemu banyak pemain top," ujar Ubed.

Ubed menyatakan kesiapannya jelang debut di Japan Open 2026. Menurutnya, kesiapan mental menjadi aspek yang paling penting menghadapi persaingan di level yang lebih tinggi.

"Pasti kalau dari saya terutama mental dan semangat nya tidak boleh kendur, harus bisa mengontrol diri juga karena pastinya engga mudah ketemu pemain senior. Semoga bisa menampilkan yang terbaik dan bisa menjalani apa yang sudah saya siapkan sebelumnya," ujar Ubed.

Ubed dan para pemain Indonesia lainnya telah melakukan adaptasi dengan arena Tokyo Metropolitan Gymnasium. Pemain kelahiran Sampang, Madura, itu mengaku tidak menemui kendala dan siap tempur melawan Rasmus Gemke dari Denmark di babak pertama Japan Open 2026.

Editor: Edi Yulianto
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