Perburuan Poin Dimulai, Delapan Tim Lakoni Duel Sengit di Kompetisi HYDROPLUS Soccer League All Stars 2025/2026

JawaPos.com - HYDROPLUS Soccer League All Stars 2025/2026 resmi bergulir pada Minggu (5/7) di Supersoccer Arena, Kudus. Di Grup A U-15, Mojang Priangan Ciamis dan Arema FC Women Malang menuai kemenangan. Di sektor U-18, Putri JP Jakarta tampil impresif mengemas 3 poin atas usai menundukkan Putri Batang. Sementara itu, dalam laga penutup di hari perdana, Tigers Football Academy Surabaya dan Putri Garut harus puas berbagi poin setelah imbang 1-1.

Mojang Priangan Raih Poin Penting Pertandingan fase penyisihan Grup A U-15, Mojang Priangan sempat kesulitan mengembangkan permainan karena ketatnya pressing Putri Tangsel City. Memasuki pertengahan babak pertama, Mojang Priangan mulai menemukan ritme permainan dan beberapa kali mengancam melalui direct shooting.

Pertandingan berjalan alot dengan kedua tim saling menutup peluang membuat skor kacamata bertahan sampai turun minum. Memasuki waktu 25 menit kedua, Mojang Priangan tampil lebih percaya diri dan mulai mendominasi jalannya pertandingan.

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Rapatnya lini belakang Putri Tangsel City membuat beberapa serangan Mojang Priangan hanya menghasilkan situasi bola mati. Sementara Putri Tangsel City juga kesulitan mengubah keadaan melalui counter attack akibat tekanan yang terus diterima dari lawan.

Penjaga gawang Putri Tangsel City Meinda Jhuandiny Sugiarto dipaksa melakukan serangkaian penyelamatan beruntun di depan mulut gawang.

Kebuntuan Mojang Priangan akhirnya pecah pada menit ke-48, kala bola yang dibawa Raisya Novita Amalia dari tengah lapangan yang sukses mengalirkan umpan pada Nafeeza Ayasha Nori dan dieksekusi sempurna di mulut gawang. Keunggulan 1-0 itu bertahan hingga peluit panjang dibunyikan sekaligus memastikan Mojang Priangan mengamankan tiga poin.

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”Di pertandingan pertama ini rasanya semua pemain belum bisa bermain lepas, masih bingung dan grogi. Setelah rotasi dan dimotivasi, akhirnya kita bisa cetak gol dari peluang tadi. Saya yakin tadi oper ke Nafeeza yang sudah di depan gawang pasti masuk,” terang Raisya.

Pelatih Kepala Mojang Priangan Imam Sujagad mengakui anak asuhannya telat panas lantaran tekanan mental dan membutuhkan adaptasi dengan atmosfer pertandingan babak pertama. Namun di babak kedua, skuad Mojang Priangan mampu bangkit mengendalikan jalannya pertandingan secara progresif hingga mencatatkan poin di papan skor.