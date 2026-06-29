Ada 5 Juara Berbeda Dalam 5 Musim! Bogor Hornbills Naik Podium Tertinggi IBL 2026, Menpora Erick Thohir Kagum

JawaPos.com - Bogor Hornbills berhasil keluar sebagai juara Indonesian Basketball League (IBL) 2026, setelah menang 64-61 melawan Pelita Jaya Jakarta dalam pertandingan final kelima, di GMSB, Jakarta, Minggu.

Bogor berjaya setelah berhasil mengemas tiga kali kemenangan atau memiliki rekor laga 3-2 (menang-kalah) dalam seri final best-of-five, sehingga berhak menggenggam gelar pertama IBL mereka.

Bogor Hornbills mengemas kemenangan pada laga kedua (83-63), keempat (85-72), dan kelima (64-61). Sementara Pelita Jaya menorehkan kemenangan pada laga pertama (99-87) dan ketiga (74-61).

Dalam laga itu, power forward Hornbill Travin Thibodeaux membukukan double-double yakni 22 poin dan 11 rebound, serta ditambah sembilan assist.

Dari sisi lawan, small forward Perrin Buford juga mencatatkan double-double yakni 18 poin dan 11 rebound, serta ditambah sembilan assist.

Keberhasilan Hornbills menjuarai IBL 2026 menjadi bukti kompetitifnya persaingan di liga basket tertinggi tanah air. Dalam lima musim terakhir muncul lima tim berbeda yang menjadi juara.

Tahun 2022 menjadi milik Satria Muda, kemudian setahun kemudian giliran Prawira Bandung yang juara. Pelita Jaya menjadi yang terbaik di IBL 2024. Sedangkan musim lalu Dewa United juga menorehkan sejarah juara untuk pertama kalinya di IBL.

Praktis tim terakhir yang bisa mempertahankan gelar juara IBL adalah Satria Muda. Mereka juara di musim 2021 dan 2022.