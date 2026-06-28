Breaking News! Veda Ega Pratama Crash di Moto3 Belanda 2026, Harapan Podium Pupus Usai DNF di Assen

JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama dipastikan gagal finis (DNF) pada balapan Moto3 Belanda 2026 setelah terjatuh di tikungan ke-5 Sirkuit Assen, Belanda, Minggu (28/6/2026).

Insiden terjadi saat pembalap Honda Team Asia itu sedang bertarung di grup terdepan sehingga peluang meraih poin sekaligus podium langsung sirna.

Bagaimana Veda Ega Pratama Bisa Terjatuh di Moto3 Belanda 2026?

Veda Ega Pratama mengalami kecelakaan saat balapan baru memasuki fase awal dan persaingan masih berlangsung ketat di kelompok depan.

Pebalap asal Gunungkidul itu kehilangan kendali di tikungan ke-5 sehingga motornya terjatuh dan ia tidak dapat melanjutkan balapan.

Insiden tersebut membuat Veda dipastikan berstatus DNF (Did Not Finish) pada seri Moto3 Belanda 2026.

Padahal, pembalap binaan Astra Honda itu memulai balapan dengan modal yang sangat menjanjikan setelah berhasil mengamankan posisi start ketujuh atau dari baris ketiga.

Hasil start tersebut sebelumnya menjadi salah satu pencapaian terbaik Veda pada musim ini. Posisi itu membuka peluang baginya untuk bersaing memperebutkan podium bersama rombongan terdepan di Sirkuit Assen.