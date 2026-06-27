Hasil Q2 Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Pratama Start P7, Modal Besar Raih Podium di Sirkuit Assen

Veda Ega Pratama mengamankan posisi start ketujuh pada Moto3 GP Belanda 2026 usai tampil impresif di sesi kualifikasi Q2 Sirkuit Assen. (Instagram/@teamvedaofficial)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama memastikan akan memulai balapan Moto3 GP Belanda 2026 dari posisi ketujuh di Sirkuit Assen, Belanda, Minggu (28/6/2026).
Hasil itu diraih setelah pembalap Honda Team Asia tampil impresif pada sesi kualifikasi Q2, Sabtu (27/6/2026), dengan mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,690 detik sehingga mengamankan start dari barisan ketiga.
Bagaimana Perjalanan Veda Ega Pratama hingga Lolos ke Q2?
Veda Ega Pratama datang ke sesi Q2 dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah sebelumnya sukses melewati Q1.
Pembalap asal Gunungkidul itu lolos berkat finis di posisi tiga besar sehingga berhak melanjutkan perjuangan memperebutkan posisi start terbaik.
Keberhasilan tersebut menjadi kebangkitan penting bagi Veda setelah sehari sebelumnya mengalami insiden pada sesi practice.
Akibat kecelakaan itu, dia harus memulai kualifikasi dari Q1, tetapi mampu membalikkan keadaan dengan performa solid.
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Momentum positif itu berlanjut saat Q2 dimulai. Veda langsung menunjukkan kecepatan kompetitif dan mampu bersaing dengan para kandidat pole position sejak putaran pertama.
Pada awal sesi Q2 yang berlangsung selama 15 menit, Veda langsung menempati posisi kedua. Saat itu Joel Kelso memimpin catatan waktu, sedangkan Alvaro Carpe berada di urutan ketiga.
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