Hasil Practice Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Pratama Crash Finis P23, Gagal Lolos Langsung ke Q2

Veda Ega Pratama mengalami crash saat Practice Moto3 Belanda 2026 di Assen. Pebalap Honda Team Asia finis di posisi ke-23 dan harus berjuang dari sesi Q1 menuju Q2. (Instagram/@teamvedaofficial)
JawaPos.com — Veda Ega Pratama gagal mengamankan tiket langsung ke Q2 setelah mengalami crash pada sesi Practice Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, Jumat (26/6/2026).
Pebalap Honda Team Asia itu sempat berada di posisi ke-11, tetapi akhirnya harus puas finis di urutan ke-23 sehingga wajib memulai perjuangan dari sesi Q1.
Bagaimana jalannya Practice Moto3 Belanda 2026?
Sesi Practice Moto3 Belanda 2026 berlangsung sengit sejak menit-menit awal. Para pembalap langsung berburu catatan waktu terbaik karena hanya 14 pembalap tercepat yang berhak melaju otomatis ke sesi Q2.
Kejutan datang dari pembalap Australia, Joel Kelso, yang tampil luar biasa bersama GRYD-Mlav Racing.
Ia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 40,918 detik sekaligus menjadi satu-satunya rider yang mampu menembus angka 1 menit 40 detik pada sesi tersebut.
Guido Pini mengamankan posisi kedua dengan selisih 0,216 detik dari Kelso.
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Sementara Eddie O'Shea melengkapi tiga besar setelah mencatat gap 0,249 detik dan memastikan GRYD-Mlav Racing menempatkan dua pembalap di barisan terdepan.
Persaingan menuju 14 besar berlangsung sangat ketat.
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