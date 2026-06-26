Hasil Practice Moto3 Belanda 20026: Veda Ega Finis ke-23, Gagal Lolos Langsung ke Q2

JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, gagal mengukir hasil manis pada sesi practice Moto3 Belanda 2026 di Sirkiuit Assen, Jumat (26/6) malam WIB. Veda Ega harus puas finis di posisi ke-23.

Sebagaimana diketahui, sesi practice ini sangat penting bagi para pebalap untuk menentukan lolos atau tidaknya ke kualifikasi 2 (Q2) yang berlangsung esok hari. Hanya 14 pebalap tercepat saja yang berhak mengamankan tiket ke sesi tersebut. Posisi ke-15 ke bawah harus memulai sesi kualifikasi dari Q1.

Jalannya Practice Moto3 Belanda 2026 Para pebalap termasuk Veda memasuki lintasan untuk mencatatkan waktu terbaiknya. Mereka semua memburu catatan waktu terbaik demi mengamankan tempat langsung di Q2.

Veda Ega memulai practice cukup positif dengan bercokol di posisi ketujuh. Namun tidak lama kemudian, ia harus merosot ke urutan 12 setelah disalip oleh para rivalnya.

Sementara itu, Joel Kelso (Gryd-MLav Racing) memimpin sesi dengan catatan waktu 1 menit 41,335. Kelso dibuntuti oleh David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) dan Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) di tiga teratas.

Veda Ega terlihat masih kesulitan mencatatkan waktu terbaiknya di Sirkuit Assen hingga 15 menit sesi berlangsung. Pebalap muda Indonesia itu justru semakin merosot dan terkunci di posisi ke-19. Dia butuh naik lima tingkat untuk menghuni 14 besar demi lolos langsung ke Q2.

Saat sesi tinggal menyisakan 10 menit, Veda Ega bahkan terpental ke urutan 20 setelah digeser Joel Esteban (LevelUp). Artinya, ia harus kerja lebih ekstra untuk mencatatkan waktu terbaiknya demi finis di 14 besar.

Memasuki lima menit akhir, Kelso berhasil mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 40,918 detik. Pebalap asal Australia itu diikuti oleh Guido Pini dan Eddie O’Shea yang melengkap tiga besar.