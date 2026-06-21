Bos Honda Team Asia Ngomel! Hiroshi Aoyama Evaluasi Usai Veda Ega Pratama Start P20 di Moto3 Ceko 2026

JawaPos.com - Veda Ega Pratama harus memulai balapan Moto3 Ceko 2026 dari posisi ke-20 di Sirkuit Brno, Republik Ceska, Minggu (21/6). Hal itu karena harus menerima hukuman turun 12 posisi start.

Penalti itu membuat pembalap Honda Team Asia kehilangan peluang besar untuk bertarung di barisan depan meski sebelumnya mencatat hasil impresif dengan finis kedelapan pada sesi kualifikasi Q2.

Mengapa Veda Ega Pratama Dijatuhi Hukuman? Veda Ega Pratama mendapatkan penalti karena dianggap melaju terlalu pelan saat sesi kualifikasi Moto3 Ceko 2026. Steward menilai tindakannya mengganggu manuver pembalap lain yang sedang berusaha mencatat waktu terbaik.

Hukuman tersebut membuat posisi start Veda merosot drastis dari urutan kedelapan menjadi posisi ke-20. Selain pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta itu, tiga rider lain juga menerima hukuman identik, yakni Hakim Danish, Guido Pini, dan Rico Salmela.

Situasi ini menjadi pukulan bagi Honda Team Asia karena Veda sebenarnya menunjukkan peningkatan performa signifikan sepanjang akhir pekan di Brno. Catatan waktu yang dibukukannya mampu mengantarkan dirinya menembus tiga baris terdepan sebelum penalti dijatuhkan.

Hiroshi Aoyama Minta Kesalahan Ini Dievaluasi Manajer Honda Team Asia Hiroshi Aoyama mengaku kecewa dengan penalti yang diterima Veda. Mantan pembalap MotoGP tersebut menilai anak asuhnya telah memperlihatkan potensi besar selama sesi kualifikasi.

"Veda menampilkan performa kualifikasi yang sangat baik dan finis di posisi kedelapan pada Q2," kata Aoyama melalui rilis resmi tim.

Menurut Aoyama, hasil tersebut menjadi bukti perkembangan yang ditunjukkan Veda selama seri Moto3 Ceko 2026. Pembalap berusia 17 tahun itu dinilai semakin kompetitif dibanding beberapa seri sebelumnya.