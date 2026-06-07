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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 7 Juni 2026 | 19.24 WIB

Jadwal Moto3 Hungaria 2026: Sanksi Long Lap Penalty Bikin Panas, Veda Ega Pratama Balapan Pukul 16.00 WIB

Veda Ega Pratama akan menjalani balapan Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park dengan hukuman satu kali long lap penalty. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama akan menjalani balapan Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park dengan hukuman satu kali long lap penalty. (Honda Team Asia)

JawaPos.com — Jadwal Moto3 Hungaria 2026 menempatkan Veda Ega Pratama di lintasan Balaton Park, Hungaria, pada Minggu (7/6/2026) pukul 16.00 WIB. Pebalap Honda Team Asia itu menghadapi tantangan tambahan setelah dijatuhi hukuman satu kali long lap penalty jelang balapan, yang berpotensi memengaruhi peluangnya meraih hasil maksimal.

Moto3 akan menjadi kelas pertama yang memulai balapan di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar.

Perhatian publik Indonesia kembali tertuju pada Veda Ega Pratama yang sepanjang musim ini tampil impresif dan konsisten bersaing di papan depan.

Mengapa Veda Ega Pratama Mendapat Long Lap Penalty?

Veda Ega Pratama mendapat sanksi dari Panel Juri FIM MotoGP setelah insiden yang terjadi saat sesi Kualifikasi 2 Moto3 Hungaria 2026.

Keputusan itu diumumkan berdasarkan hasil persidangan yang mengacu pada regulasi resmi Kejuaraan Dunia FIM Grand Prix.

Dalam dokumen resmi yang dirilis MotoGP, Veda Ega dinilai berkendara terlalu lambat di jalur balap sehingga mengganggu pebalap lain.

Insiden tersebut terjadi pada 6 Juni 2026 pukul 13:17:03 waktu setempat di Tikungan 5 ketika Ruche Moodley dari CODE Motorsports sedang melaju dalam upaya mencatat waktu terbaik.

MotoGP menjelaskan dalam keputusan resminya, "Pada tanggal 6 Juni 2026 pukul 13:17:03 selama sesi Kualifikasi 2 di GRAND PRIX OF HUNGARY, Anda terpantau berkendara lambat di jalur balap sehingga mengganggu pembalap lain dengan nomor motor #21 di Tikungan 5."

Panel Juri menilai tindakan tersebut melanggar instruksi khusus yang telah diberikan kepada seluruh pembalap dan tim Moto3.

Editor: Banu Adikara
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