Jumpa Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di Final Indonesia Open 2026, Misi Balas Dendam Raymond/Joaquin Terwujud?

JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, akan bersua Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dari Malaysia di babak final Indonesia Open 2026. Raymond/Joaquin pun mengusung misi balas dendam.

Raymond/Joaquin mengamankan tiket final setelah mengalahlan mengalahkan senior mereka, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-18 di Istora Senayan, Sabtu (6/6/2026) malam WIB.

“Puji Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan. Tadi pertandingannya luar biasa bisa lawan Sabar/Reza. Di set kedua poinnya cukup ketat, 16 sama, tapi saya meyakinkan diri saya bahwa ini kesempatan tidak datang dua kali. Puji Tuhan bisa menang,” ujar Joaquin.

Sementara Raymond menyebut kemenangan atas Sabar/Reza menjadi salah satu ujian penting bagi mereka sebelum tampil di partai puncak. Ia menyebut seniornya itu tetap memiliki kelas sebagai pasangan dunia.

“Yang pasti dari Indonesia Masters sama-sama di semifinal. Sabar/Reza punya kelas sebagai pemain dunia,” ujar Raymond.

Kini, Raymond/Joaquin tinggal sejengkal lagi untuk bisa meraih gelar juara perdananya di ajang Super 1000. Tapi, mereka harus kerja ekstra karena menghadapi Goh/Izzuddin.

Goh/Izzuddin datang dengan kepercayaan diri tinggi. Sebab, mereka memastikan tempat di final setelah mengalahkan wakil Korea Selatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae melalui pertarungan tiga gim 21-18, 17-21, 21-16.

Pertemuan melawan Goh/Izzuddin menjadi kesempatan bagi Raymond/Joaquin untuk membalas kekalahan dari pasangan unggulan ketujuh tersebut. Terakhir, mereka kalah dari wakil Malaysia itu di Indonesia Masters 2026 dengan skor 19-21, 13-21.

“Kemarin sudah flashback, kami evaluasi kekalahan pertama. Kami ingin lebih baik dari sebelumnya,” tutur Joaquin.