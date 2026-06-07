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Leni Setya Wati
Senin, 8 Juni 2026 | 04.39 WIB

Mimpi Juara di Istora Tertunda, Raymond/Joaquin Harus Puas di Posisi Kedua

ilustrasi dati akun X @INAbadminton

 
JawaPos.com - Pasangan muda Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, mengikuti jejak jonathan christie indonesia harus puas dengan hasil runner usai kalah 3 set dari pasangan Malaysia.
 
Di hadapan ribuan penonton di Istora, Raymond/Joaquin berusaha memberikan perlawanan terbaik.
 
Namun pengalaman dan konsistensi pasangan Malaysia menjadi pembeda dalam pertandingan final.
 
Dilansir dari akun YouTube Polytronindonesia pada Minggu (7/6), setelah pertarungan sengit, wakil Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dan puas membawa pulang gelar runner-up.
 
Perjalanan Raymond/Joaquin menuju final juga terbilang luar biasa.
 
Mereka sukses menembus partai puncak setelah menyingkirkan senior mereka, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dalam duel semifinal sesama wakil Indonesia dengan kemenangan dua set langsung, dan memastikan 1 tiket final untuk Indonesia.
 
Meski gagal mengibarkan bendera Merah Putih di podium tertinggi sektor ganda putra, penampilan Raymond/Joaquin patut di apresiasi di Polytron Indonesia Open 2026.
 
Dengan usia yang masih muda dan performa yang terus meningkat, pasangan ini memberi harapan besar bagi regenerasi bulutangkis Indonesia di masa mendatang khususnya mens double.
 
Indonesia pun harus menutup perjalanan di sektor ganda putra dengan status runner-up.
 
Namun dari balik kekalahan tersebut, lahir optimisme baru bahwa Raymond/Joaquin memiliki potensi besar untuk menjadi andalan Indonesia dalam pertandingan bergengsi berikutnya.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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