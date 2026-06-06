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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 7 Juni 2026 | 02.11 WIB

Hasil Kualifikasi Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Start dari Posisi 9, Hakim Danish P19

Veda Ega Pratama saat menjalani sesi kualifikasi Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park dan mengamankan posisi start kesembilan. (Instagram/@teamvedaofficial)

 

JawaPos.com — Veda Ega Pratama memastikan start dari posisi kesembilan pada balapan Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Sabtu (6/6/2026). Pembalap muda Indonesia itu berhasil menembus baris ketiga setelah menunjukkan performa kompetitif sepanjang sesi kualifikasi dan sempat memimpin catatan waktu di Q2.

Kualifikasi Moto3 Hungaria 2026 dimulai pukul 17.45 WIB dengan sesi Q1 yang diikuti sejumlah pembalap untuk memperebutkan tiket menuju Q2.

Empat pembalap yang berhasil lolos dari Q1 adalah Brian Uriarte, Jesus Rios, Cormac Buchanan, dan Adrian Cruces.

Sementara itu, pembalap Malaysia Hakim Danish gagal melanjutkan perjuangan ke Q2 setelah hanya menempati posisi kelima di sesi Q1.

Hasil tersebut membuat Danish harus memulai balapan dari posisi ke-19 saat race digelar Minggu (7/6/2026).

Veda Langsung Tampil Cepat di Q2

Memasuki sesi Q2, Veda langsung menunjukkan kecepatan yang menjanjikan. Pembalap asal Gunungkidul itu sempat menempati posisi kedua dan terlibat persaingan ketat dengan Rico Salmela, Maximo Quiles, serta David Almansa.

Momentum terbaik Veda terjadi ketika dirinya mencatatkan waktu 1 menit 46,845 detik. Catatan tersebut sempat menempatkannya di posisi teratas sebelum akhirnya digeser oleh David Almansa yang tampil lebih cepat.

Persaingan di barisan depan berlangsung sangat ketat karena selisih waktu antar pembalap cukup tipis. Veda kemudian masuk pit pada pertengahan sesi dan posisinya turun ke peringkat kelima seiring peningkatan performa para rival.

Almansa Tak Terbendung di Pengujung Sesi

Saat mayoritas pembalap kembali ke pit, pemimpin klasemen Moto3 musim ini, Maximo Quiles, berhasil merebut posisi pertama. Quiles mencatatkan waktu 1 menit 45,750 detik dan sempat menjadi kandidat kuat peraih pole position.

Namun, drama kembali terjadi menjelang akhir sesi. Para pembalap keluar lintasan sekitar empat menit sebelum bendera finis dikibarkan untuk melakukan satu percobaan terakhir.

David Almansa akhirnya tampil sebagai yang tercepat setelah membukukan waktu 1 menit 45,686 detik. Catatan tersebut tidak mampu dilewati pembalap lain hingga sesi berakhir sehingga Almansa resmi meraih pole position Moto3 Hungaria 2026.

Editor: Edi Yulianto
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