Rekor Unik Veda Ega Pratama di Moto3 2026, 6 Kali Tembus Q2 dari 8 Seri Practice, Hungaria Jadi Bukti Terbaru

JawaPos.com - Veda Ega Pratama kembali menunjukkan konsistensi di Moto3 2026 setelah finis kedua pada sesi Practice Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Jumat (5/6).

Hasil tersebut mengantar pembalap Honda Team Asia asal Gunungkidul itu langsung lolos ke Q2. Veda Ega Pratama mencatat rekor unik enam kali tembus sesi kualifikasi kedua dari delapan seri yang sudah dijalani musim ini.

Performa tersebut semakin menarik karena Veda Ega Pratama sempat mengalami kesulitan besar pada sesi Free Practice 1 (FP1). Pembalap Indonesia itu hanya mampu menempati posisi ke-26 atau urutan terakhir saat pertama kali menjajal karakter Sirkuit Balaton Park.

Bagaimana Veda Ega Pratama Bangkit dari Posisi Buncit di FP1? Veda Ega Pratama mampu bangkit hanya dalam hitungan jam setelah terdampar di posisi terakhir pada FP1 Moto3 Hungaria 2026. Pada sesi Practice yang menjadi penentu kelolosan langsung ke Q2, dia melesat hingga posisi kedua.

Perubahan drastis tersebut tidak lepas dari proses adaptasi terhadap lintasan baru. Balaton Park menjadi sirkuit yang belum pernah dirasakan sebelumnya oleh Veda sehingga dia membutuhkan waktu untuk memahami karakter trek dan mencari setelan terbaik motor Honda Team Asia.

"Hari ini adalah hari yang sangat positif bagi saya. Jujur saja, pagi ini saya cukup kesulitan karena trek terasa sangat licin dan saya tidak nyaman dengan sensasi motor," ujar Veda Ega Pratama.

Baca Juga:UPH jadi Arena Pertarungan Terakhir Campus League Basketball 2026

"Karena ini adalah pertama kalinya saya balapan di sini, saya membutuhkan beberapa putaran untuk memahami sirkuit dan di mana saya bisa meningkatkan performa," imbuh dia.

Setelah menemukan ritme yang tepat, Veda langsung tampil kompetitif dan hanya kalah dari pembalap Spanyol, Maximo Quiles, pada daftar waktu tercepat Practice Moto3 Hungaria 2026.