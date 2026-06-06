Crash di FP2 Moto3 Hungaria 2026, Begini Kondisi Terbaru Veda Ega Pratama Jelang Kualifikasi

Veda Ega Pratama dipastikan dalam kondisi baik setelah mengalami crash pada FP2 Moto3 Hungaria 2026 dan kini fokus menghadapi sesi kualifikasi. (SPOTV)
JawaPos.com - Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama dipastikan dalam kondisi baik meski mengalami kecelakaan pada sesi Free Practice 2 (FP2) Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Sabtu (6/6). Kabar tersebut menjadi angin segar bagi penggemar setelah rider asal Indonesia itu tetap mampu menyelesaikan sesi dan menempati posisi ke-20 menjelang kualifikasi.
Honda Team Asia langsung memberikan pembaruan kondisi pembalap mudanya melalui akun Instagram resmi tim. Tim memastikan insiden yang dialami Veda Ega Pratama tidak menimbulkan cedera serius dan fokus kini sudah beralih ke sesi kualifikasi Moto3.
“Pembalap OK. Veda Ega Pratama mengalami kecelakaan saat sesi latihan terakhir tapi Rocket Boy tidak apa-apa. Fokus dan mulai masuk mode kualifikasi,” tulis Honda Team Asia.
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Veda Ega Pratama berhasil melewati insiden crash tanpa mengalami masalah fisik yang berarti. Konfirmasi dari Honda Team Asia menunjukkan rider yang dijuluki Rocket Boy itu siap melanjutkan rangkaian Moto3 Hungaria 2026.
Kabar ini penting karena kecelakaan terjadi pada sesi latihan terakhir sebelum memasuki agenda yang lebih krusial. Dengan kondisi tubuh yang baik, Veda masih memiliki peluang memaksimalkan performa saat kualifikasi dan balapan utama di Balaton Park.
Meski sempat terjatuh, Veda tetap mencatatkan waktu terbaik 1 menit 47,019 detik. Catatan tersebut menempatkannya di urutan ke-20 dengan selisih 1,871 detik dari pemuncak sesi.
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Sesi FP2 Moto3 Hungaria 2026 dikuasai pembalap Spanyol, Maximo Quiles. Rider CFMOTO Aspar itu mencetak waktu tercepat 1 menit 45,148 detik dalam sesi latihan berdurasi 30 menit.
Posisi kedua ditempati David Munoz dari LM-D Intact GP dengan selisih 0,276 detik. Sementara David Almansa melengkapi dominasi Spanyol di tiga besar setelah mencatat gap 0,314 detik dari Quiles.
Performa rider Spanyol memang cukup menonjol sepanjang sesi. Selain tiga nama di posisi teratas, Alvaro Carpe dan Adrian Fernandez juga berhasil menembus lima besar sehingga menunjukkan kekuatan mereka menjelang kualifikasi.
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