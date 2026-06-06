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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 6 Juni 2026 | 21.42 WIB

Hasil FP2 Moto3 Hungaria 2026: Maximo Quiles Tercepat, Veda Ega Pratama Asapi Hakim Danish!

Veda Ega Pratama saat menjalani sesi FP2 Moto3 Hungaria 2026. Pembalap Honda Team Asia finis di depan rival Asia Tenggara, Hakim Danish, dengan selisih 0,113 detik. (Instagram @teamvedaofficial) - Image

Veda Ega Pratama saat menjalani sesi FP2 Moto3 Hungaria 2026. Pembalap Honda Team Asia finis di depan rival Asia Tenggara, Hakim Danish, dengan selisih 0,113 detik. (Instagram @teamvedaofficial)

JawaPos.com — Veda Ega Pratama berhasil mengungguli rival sesama rookie Asia Tenggara, Hakim Danish, pada sesi Free Practice 2 (FP2) Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Sabtu (6/6/2026). Pembalap Honda Team Asia itu finis di posisi ke-20 dan mencatat waktu lebih cepat 0,113 detik dibanding rider Malaysia tersebut, memberi sinyal positif jelang sesi yang lebih menentukan.

Meski belum menembus kelompok terdepan, duel dua talenta muda Asia Tenggara menjadi salah satu sorotan menarik sepanjang FP2.

Veda Ega Pratama mencatatkan waktu terbaik 1 menit 47,019 detik, sedangkan Hakim Danish membukukan 1 menit 47,132 detik.

Di bagian atas klasemen, pembalap Spanyol kembali menunjukkan dominasinya. Maximo Quiles tampil sebagai yang tercepat dengan catatan 1 menit 45,148 detik setelah memimpin sesi latihan selama 30 menit.

Maximo Quiles Pimpin Dominasi Rider Spanyol

Maximo Quiles menjadi pembalap tercepat FP2 Moto3 Hungaria 2026 dengan keunggulan 0,276 detik atas David Munoz.

Rider CFMOTO Aspar itu mampu memaksimalkan kondisi lintasan dan mencatat waktu yang belum mampu ditandingi rival-rivalnya.

Dominasi Spanyol semakin terlihat karena posisi tiga besar seluruhnya ditempati rider asal Negeri Matador. Selain Quiles dan Munoz, David Almansa juga tampil kompetitif dengan selisih hanya 0,314 detik dari pemuncak klasemen.

Alvaro Carpe melengkapi posisi empat besar dengan catatan 1 menit 45,831 detik. Sementara Adrian Fernandez menutup lima besar lewat waktu 1 menit 45,935 detik.

Kondisi ini menunjukkan para pembalap Spanyol masih menjadi tolok ukur kecepatan di Balaton Park. Mereka terlihat nyaman menghadapi karakter sirkuit dan mampu menjaga konsistensi lap sepanjang sesi berlangsung.

Editor: Banu Adikara
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