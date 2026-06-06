Banding Adrian Fernandez Ditolak! Veda Ega Pratama Makin Diuntungkan dalam Perebutan Gelar Moto3 2026

Veda Ega Pratama naik ke posisi ketiga klasemen Moto3 2026 setelah banding diskualifikasi Adrian Fernandez ditolak Pengurus Banding FIM. (Dok. Leopard)
JawaPos.com — Pembalap Leopard Racing Adrian Fernandez dipastikan tetap kehilangan hasil dari enam seri Moto3 2026 setelah Pengurus Banding FIM menolak permohonan banding timnya pada Jumat (5/6/2026).
Keputusan tersebut membuat posisi Fernandez di klasemen anjlok drastis dan memberi keuntungan besar bagi Veda Ega Pratama yang kini naik ke peringkat ketiga dunia.
Moto3 2026 kembali diwarnai kontroversi teknis yang mengubah peta persaingan gelar juara dunia.
Setelah melalui proses investigasi dan banding, FIM tetap menguatkan keputusan diskualifikasi terhadap Fernandez terkait pelanggaran penggunaan mesin.
Pengurus Banding FIM menolak permohonan yang diajukan Leopard Racing atas keputusan FIM MotoGP Stewards yang sebelumnya menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada Adrian Fernandez.
Kasus bermula saat mesin Honda bernomor A811 milik Leopard Racing ditemukan memiliki kerusakan pada segel kawat dan stiker pengaman.
Menurut regulasi Moto3, kondisi tersebut menjadi indikasi kuat adanya pembongkaran mesin tanpa izin resmi dari otoritas kejuaraan.
Leopard Racing sempat menggugat proses inspeksi dan pengamanan mesin yang dilakukan petugas teknis.
Namun, Pengurus Banding FIM menerima seluruh penjelasan yang diberikan Direktur Teknis MotoGP, staf teknis terkait, serta teknisi dari perusahaan pemasok mesin resmi.
FIM juga menilai bukti foto kondisi segel pengaman dan bagian internal mesin selama pemeriksaan menunjukkan adanya kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan secara meyakinkan oleh Leopard Racing.
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