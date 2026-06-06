Bocor! Veda Ega Pratama Ungkap Rahasia Finis P2 di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026

JawaPos.com — Veda Ega Pratama sukses menembus posisi kedua pada sesi practice Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Jumat (5/6/2026), setelah sebelumnya terpuruk di posisi ke-26 pada latihan bebas pertama. Kebangkitan pembalap Indonesia itu membuka peluang besar untuk berburu pole position pada sesi kualifikasi yang berlangsung Sabtu (6/6/2026).

Performa Veda Ega Pratama menjadi salah satu kejutan terbesar pada hari pertama Moto3 Hungaria 2026.

Pembalap Honda Team Asia itu menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa di lintasan yang sama sekali belum pernah ia jajal sebelumnya.

Apa Rahasia Kebangkitan Veda Ega Pratama di Balaton Park? Kunci kebangkitan Veda Ega Pratama ternyata terletak pada proses belajar cepat terhadap karakter sirkuit dan perubahan setelan motor yang dilakukan timnya.

Setelah kesulitan pada sesi pagi, pembalap asal Indonesia itu mampu menemukan ritme terbaik pada latihan resmi sore hari.

Veda mengaku sempat mengalami kendala karena belum memahami titik pengereman dan karakter tikungan di Balaton Park.

Kondisi tersebut membuatnya hanya mampu menempati posisi terakhir atau peringkat ke-26 pada FP1.

"Jalannya sesi FP1 dan juga practice hari ini cukup bagus, bahkan sangat bagus. Ini pertama kalinya saya latihan motor atau practice di Hongaria. Di pagi hari tadi memang saya sedikit kesusahan karena belum tahu sirkuitnya dan belum tahu titik pengereman (nge-brake) yang tepat,” ujar Veda Ega Pratama dalam wawancara bersama SPOTV.

Balaton Park memang dikenal cukup teknis untuk ukuran lintasan Moto3. Banyaknya chicane memaksa pembalap mencari racing line ideal dan menentukan titik pengereman secara presisi.