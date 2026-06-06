Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Hungaria 2026: Misi Veda Ega Pratama Bidik Pole di Balaton Park

Veda Ega Pratama membuka peluang merebut pole Moto3 Hungaria 2026. Simak jadwal dan link live streaming di Balaton Park untuk aksi serunya. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Veda Ega Pratama membuka peluang besar merebut pole position Moto3 Hungaria 2026 setelah menempati posisi kedua latihan resmi di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, Jumat (5/6/2026). Pembalap Honda Team Asia itu hanya terpaut 0,361 detik dari Maximo Quiles dan langsung melaju ke Kualifikasi 2 yang digelar Sabtu (6/6/2026).
Performa tersebut menjadi modal penting bagi Veda Ega Pratama untuk menghadapi hari kedua Moto3 Hungaria 2026. Kesempatan memulai balapan dari barisan terdepan kini terbuka lebar bagi wakil Indonesia tersebut.
Moto3 Hungaria 2026 memasuki fase krusial pada Sabtu (6/6/2026) ketika seluruh pembalap menjalani sesi latihan terakhir dan kualifikasi.
Hasil pada hari ini akan menentukan posisi start untuk balapan utama yang berlangsung Minggu (7/6/2026).
Agenda pertama dimulai melalui Latihan Bebas 2 pada pukul 13.40-14.10 WIB. Setelah itu para pembalap akan menghadapi Kualifikasi 1 pukul 17.45-18.00 WIB dan Kualifikasi 2 pukul 18.10-18.25 WIB.
Balapan Moto3 Hungaria 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada Minggu (7/6/2026) pukul 16.00 WIB.
Seluruh perhatian publik Indonesia akan tertuju kepada Veda Ega Pratama yang berpeluang mencatatkan hasil penting di salah satu seri paling menarik musim ini.
Bagi penggemar yang ingin menyaksikan perjuangan pembalap asal Indonesia tersebut, jadwal kualifikasi menjadi momen yang tak boleh dilewatkan.
Pasalnya posisi start sering kali menjadi faktor penting dalam persaingan ketat kelas Moto3 yang terkenal penuh duel sejak lap pertama.
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Perjalanan Veda Ega Pratama di Balaton Park tidak dimulai dengan mulus. Pada sesi latihan bebas pertama, pembalap Honda Team Asia tersebut harus puas berada di posisi ke-26 atau urutan terakhir.
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