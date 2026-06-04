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Andika Rachmansyah
Jumat, 5 Juni 2026 | 02.07 WIB

Hasil Indonesia Open 2026: Raymond/Joaquin Melesat ke Perempat Final Usai Bungkam Pasangan Anyar Malaysia!

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (PBSI) - Image

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (PBSI)

JawaPos.com - Dua pasangan ganda putra Merah Putih sukses melangkahkan kakinya ke babak perempat final Indonesia Open 2026. Dua wakil tersebut adalah Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Sabar/Reza lebih mengunci tiket perempat final Indonesia Open 2026. Kepastian itu didapat setelah menumbangkan wakil Tiongkok, Huang Di/Liu Yang di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (4/6/2026).

Sabar/Reza bisa dibilang susah payah mengalahkan wakil Tiongkok tersebut. Pasangan non Pelatnas PBSI itu menang lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-15, 15-21, dan 21-17.

Laju positif menular kepada Raymond/Joaquin. Pasangan muda Indonesian itu secara mengejutkan sukses menumbangkan jagoan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Dalam pertandingan itu, Raymond/Joaquin tampil impresif di depan pendukung sendiri. Kemenangan direbut oleh duet Indonesia itu dalam dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-14.

Dengan demikian, Indonesia total sudah mengirim lima wakil ke babak perempat final. Sebelumnya, pasangan ganda putri Ana/Trias dan Rachel/Febi sudah lebih dulu mengamankan tiket tersebut. Yang menarik, keduanya bakal saling sikut di babak perempat final. 

Indonesia masih menyisakan tiga wakil yang belum memainkan babak 16 besar. Mereka adalah Jonatan Christie, Alwi Farhan, dan pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Albertha Nathaniel Pasaribu. 

Khusus untuk sektor tunggal putra, Indonesia sudah memastikan tempat di babak perempat final. Pasalnya, Jonatan akan melakoni perang saudara kontra Alwi usai duel Jafar/Felisha versus Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) di lapangan 2 Istora Senayan. 

Rekap Hasil 2 Wakil Merah Putih di Babak 16 Besar Indonesia Open 2026

- Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Huang Di/Liu Yang (Tiongkok): 21-15, 15-21, 21-17

Editor: Banu Adikara
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