Hasil Indonesia Open 2026: Raymond/Joaquin Melesat ke Perempat Final Usai Bungkam Pasangan Anyar Malaysia!

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (PBSI)
JawaPos.com - Dua pasangan ganda putra Merah Putih sukses melangkahkan kakinya ke babak perempat final Indonesia Open 2026. Dua wakil tersebut adalah Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.
Sabar/Reza lebih mengunci tiket perempat final Indonesia Open 2026. Kepastian itu didapat setelah menumbangkan wakil Tiongkok, Huang Di/Liu Yang di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (4/6/2026).
Sabar/Reza bisa dibilang susah payah mengalahkan wakil Tiongkok tersebut. Pasangan non Pelatnas PBSI itu menang lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-15, 15-21, dan 21-17.
Laju positif menular kepada Raymond/Joaquin. Pasangan muda Indonesian itu secara mengejutkan sukses menumbangkan jagoan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.
Dalam pertandingan itu, Raymond/Joaquin tampil impresif di depan pendukung sendiri. Kemenangan direbut oleh duet Indonesia itu dalam dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-14.
Dengan demikian, Indonesia total sudah mengirim lima wakil ke babak perempat final. Sebelumnya, pasangan ganda putri Ana/Trias dan Rachel/Febi sudah lebih dulu mengamankan tiket tersebut. Yang menarik, keduanya bakal saling sikut di babak perempat final.
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Indonesia masih menyisakan tiga wakil yang belum memainkan babak 16 besar. Mereka adalah Jonatan Christie, Alwi Farhan, dan pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Albertha Nathaniel Pasaribu.
Khusus untuk sektor tunggal putra, Indonesia sudah memastikan tempat di babak perempat final. Pasalnya, Jonatan akan melakoni perang saudara kontra Alwi usai duel Jafar/Felisha versus Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) di lapangan 2 Istora Senayan.
- Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Huang Di/Liu Yang (Tiongkok): 21-15, 15-21, 21-17
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