Rahasia Veda Ega Pratama Sering Bersepeda Terungkap, Bukan Sekadar Isi Waktu Jelang Moto3 Hungaria 2026

JawaPos.com — Veda Ega Pratama ternyata tidak sekadar mengisi waktu luang saat bersepeda bersama tim jelang Moto3 Hungaria 2026. Aktivitas yang dilakukan pebalap muda Indonesia itu merupakan bagian penting dari program latihan pembalap untuk meningkatkan daya tahan fisik, menjaga berat badan ideal, dan mempertahankan performa sepanjang musim balap yang padat.

Rabu (3/6/2026), Honda Team Asia mengunggah momen Veda Ega Pratama bersepeda bersama anggota tim sebelum bertolak ke Hungaria untuk menghadapi seri kedelapan Moto3 2026.

Dalam unggahan tersebut, Veda terlihat bersama Taiyo Furusato dan Zen Mitani.

“Hari Bersepeda. Sebelum Pergi ke Hungaria,” tulis Honda Team Asia dalam unggahan resmi mereka.

Mengapa Bersepeda Menjadi Latihan Favorit Pembalap?

Berdasarkan laman resmi MotoGP, bersepeda merupakan salah satu bentuk latihan kardio yang paling sering digunakan pembalap MotoGP, Moto2, dan Moto3 untuk menjaga kebugaran.

Latihan ini membantu meningkatkan daya tahan kardiovaskular sehingga tubuh tetap mampu bekerja optimal selama balapan berlangsung.

Pembalap Grand Prix harus menghadapi tuntutan fisik yang sangat berat saat mengendarai motor berkecepatan tinggi.