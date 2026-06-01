UPH dan BINUS Berbagi Gelar Campus League Jakarta, Siap Tempur di The Nationals

JawaPos.com - Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang dan Universitas Bina Nusantara (BINUS) Jakarta sama-sama meraih gelar juara pada Campus League 2026 Basketball Regional Jakarta Season 1. Kedua tim kini bersiap menghadapi persaingan yang lebih ketat di ajang The Nationals yang akan berlangsung 7–13 Juni.

Bermain di Basketball Court UPH, Tangerang, Minggu (31/5), tim putra UPH tampil dominan dan menundukkan BINUS Jakarta dengan skor 67-55. Sebaliknya, pada sektor putri, BINUS sukses membalas dengan mengalahkan tuan rumah UPH 47-37.

Laga final putri berlangsung sengit sejak awal pertandingan. BINUS yang dimotori Keira Ammabel Hadinoto tampil agresif dan unggul tipis 11-10 pada kuarter pertama. Pertandingan berjalan ketat hingga kuarter ketiga yang berakhir imbang 33-33.

Namun, pada kuarter penentuan, BINUS tampil lebih efektif. Beberapa tembakan tiga angka dari Keira menjadi pembeda dan membawa timnya mengamankan kemenangan 47-37 sekaligus memastikan gelar juara Regional Jakarta.

Pelatih BINUS Jakarta M. Ridzky Ichwan Pratama bersyukur target menjadi juara pada edisi perdana Campus League berhasil tercapai. "Sejak awal kami memang menargetkan menjadi juara. Karena juara pertama di penyelenggaraan perdana pasti akan selalu dikenang. Selanjutnya kami ingin melanjutkan prestasi ini di tingkat nasional," ujar dia.

Dia menegaskan timnya tidak ingin cepat puas. Menurut dia, tantangan di The Nationals akan jauh lebih berat karena mempertemukan kampus-kampus terbaik dari berbagai daerah.

"Kami harus tetap fokus dan tidak boleh overconfidence. Persiapan mental dan konsistensi permainan akan menjadi kunci menghadapi The Nationals," kata dia.

Di sektor putra, UPH tampil lebih meyakinkan. Tuan rumah langsung memimpin sejak kuarter pertama dengan skor 21-14 dan terus menjaga keunggulan hingga turun minum dalam posisi 35-24.