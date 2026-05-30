Campus League 2026 Regional Jakarta: UPH dan Binus Lolos ke Final Putra-Putri

Campus League 2026 Basketball Regional Jakarta Season 1 berlangsung pada 24-31 Mei 2026, diikuti 16 tim putra dan delapan tim putri dari berbagai perguruan tinggi. (Istimewa)
JawaPos.com - Babak semifinal Campus League 2026 Basketball Regional Jakarta Season 1 telah rampung digelar di lapangan basket Universitas Pelita Harapan, Sabtu (30/5). Hasilnya, tim bola basket putra dan putri Universitas Pelita Harapan serta Universitas Bina Nusantara sama-sama memastikan tempat di partai final.
Campus League 2026 Basketball Regional Jakarta Season 1 berlangsung pada 24-31 Mei 2026, diikuti 16 tim putra dan delapan tim putri dari berbagai perguruan tinggi. Selain kampus-kampus dari Jakarta dan sekitarnya, kompetisi ini juga diikuti peserta dari Banten hingga Riau.
Pada semifinal sektor putri, UPH berhasil mengalahkan Institut Perbanas dengan skor 51-37. Meski sempat tertinggal 6-13 pada kuarter pertama, tim tuan rumah mampu bangkit dan membalikkan keadaan hingga mengamankan tiket final.
Pemain UPH,Jennifer Chioma Igbojike, yang menyumbang 15 poin dalam pertandingan tersebut, mengaku timnya tampil dengan kepercayaan diri tinggi meski menghadapi tekanan sebagai tuan rumah.
"Kami punya rasa percaya diri bahwa kami bisa menang. Ada tekanan sebagai tuan rumah, tetapi itu justru menjadi motivasi. Pelatih juga melihat tekanan itu sebagai sesuatu yang positif," ujar Jennifer.
Menjelang partai puncak, pelatih tim putri UPH Fajar Kusumasari mengatakan, fokus utama tim adalah pemulihan kondisi fisik pemain.
"Persiapan kami sudah cukup untuk menghadapi siapa pun di final. Fokus kami sekarang recovery dan bermain sebaik mungkin. Semua tim di Regional Jakarta kuat dan memiliki peluang saling mengalahkan. Tidak mudah, tetapi kami optimistis bisa memberikan yang terbaik dan mengejar gelar juara," kata Fajar.
Sementara itu, tim putri Binus melengkapi final ideal setelah menundukkan Universitas Budi Luhur dengan skor 55-41.
Di sektor putra, Binus memastikan langkah ke final setelah mengalahkan Institut Perbanas dengan skor 68-56. Pertandingan sempat berlangsung ketat pada kuarter pertama dengan skor imbang 11-11 sebelum Binus mulai menjauh berkat permainan bertahan yang disiplin.
