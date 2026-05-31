Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama Percaya Diri Balapan di Mugello

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan utama Moto3 Italia 2026 dari posisi ke-13 di Sirkuit Mugello, Italia, Minggu (31/5/2026) pukul 16.00 WIB. Meski tidak start dari barisan depan, rider Honda Team Asia itu tetap percaya diri mengejar hasil positif di lintasan yang menyimpan kenangan manis baginya.

Moto3 Italia 2026 menjadi seri ketujuh musim ini dan menjadi salah satu balapan yang paling dinantikan pecinta balap Indonesia.

Perhatian tertuju pada Veda Ega Pratama yang berstatus rookie terbaik sementara musim ini dan masih berpeluang memperbaiki posisinya di klasemen.

Bagaimana Perjalanan Veda Ega Pratama Menuju Balapan Utama? Veda Ega Pratama menunjukkan performa menjanjikan sejak hari pertama Moto3 Italia 2026 di Autodromo Internazionale del Mugello, Florence, Jumat (29/5/2026).

Dia mampu mengatasi kondisi cuaca yang berubah drastis dari basah menjadi kering sepanjang sesi latihan. Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu mengakhiri sesi practice sore di posisi kesembilan dengan catatan waktu terbaik 1 menit 56,305 detik.

Hasil tersebut cukup untuk mengamankan tiket langsung menuju Kualifikasi Kedua (Q2). Keberhasilan lolos langsung ke Q2 menjadi pencapaian penting bagi Veda.

Pasalnya, dia tidak perlu melewati sesi tambahan yang berisiko membuatnya kembali memulai balapan dari posisi belakang seperti yang terjadi pada beberapa seri sebelumnya.

Veda mengakui kondisi lintasan Mugello saat sesi pagi sangat menantang karena untuk pertama kalinya dia mengendarai motor Moto3 di trek basah sirkuit tersebut.

Namun, adaptasi yang cepat membuatnya mampu meningkatkan performa secara signifikan ketika trek mulai mengering.