Tak Sesuai Target, Veda Ega Pratama Akui Kecewa Gagal Start dari Baris Depan di Moto3 Italia 2026

Veda Ega Pratama saat menjalani sesi practice Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello dan berhasil mengamankan tiket langsung ke Q2. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mengaku kecewa dengan hasil kualifikasi Moto3 Italia 2026. Pasalnya, Veda akan start dari posisi ke-13, melenceng dari target yang diusung, yakni barisan depan.
Veda sejatinya punya modal positif setelah lolos langsung ke Kualifikasi 2 (Q2). Tapi sayang, rider Honda Team Asia itu gagal bersaing di barisan depan pada sesi Kualifikasi Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Italia, Sabtu (30/5/2026) kemarin.
Baca Juga:Honda Team Asia Terpukau! Veda Ega Pratama Bangkit dari P20 ke P9 dan Tembus Q2 Moto3 Italia 2026
Veda menempati posisi ke-13 di grid dengan mencatatkan waktu terbaik 1 menit 55,548 detik. Persaingan sengit di kelas Moto3 benar-benar terasa, karena ia hanya terpaut beberapa sepersekian detik dari kelompok pembalap yang berada di 10 besar hingga barisan depan.
Terkait hasil tersebut, Veda mengaku tidak puas. Karenanya, pebalap berusia 17 tahun itu mematok target untuk bisa start dari baris terdepan pada balapan Moto3 Italia 2026.
“Sejujurnya, saya sedikit kecewa dengan diri sendiri karena saya menargetkan hasil yang lebih baik hari ini (Sabtu). Saya ingin bisa bersaing lebih dekat di barisan depan, mungkin start dari baris pertama atau kedua,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Minggu (31/5/2026).
Kendati demikian, Veda menyadari bahwa karakteristik Moto3 selalu menghadirkan persaingan sengit. Lagi pula, menurutnya, start dari baris kelima bukan akhir dari segalanya.
“Namun, ini adalah Moto3 dan selisih waktunya sangat tipis. Meski begitu, start dari posisi ke-13 bukan akhir dari segalanya karena Mugello biasanya menghadirkan grup besar dan banyak peluang selama balapan,” terang Veda.
Lebih lanjut, Veda mengungkapkan perasaan dengan motornya saat ini cukup positif. Pebalap asal Gunungkidul itu menegaskan bakal tampil habis-habisan demi meraih hasil maksimal pada sesi balapan nanti yang berlangsung pukul 16.00 WIB.
“Perasaan saya dengan motor masih cukup positif dan kami bekerja dengan baik sepanjang akhir pekan ini. Besok (hari ini) akan menjadi balapan yang panjang dan apa pun bisa terjadi,” ucapnya.
Baca Juga:Hiroshi Aoyama Buka Suara! Manajer Honda Bongkar Target Veda Ega Pratama di Moto3 Italia 2026
“Fokus saya adalah melakukan start dengan baik, tetap bersama grup terdepan, dan bertarung semaksimal mungkin. Saya percaya kami masih memiliki potensi untuk meraih hasil yang bagus,” tuntas Veda.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!