Tak Sesuai Target, Veda Ega Pratama Akui Kecewa Gagal Start dari Baris Depan di Moto3 Italia 2026

JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mengaku kecewa dengan hasil kualifikasi Moto3 Italia 2026. Pasalnya, Veda akan start dari posisi ke-13, melenceng dari target yang diusung, yakni barisan depan.

Veda sejatinya punya modal positif setelah lolos langsung ke Kualifikasi 2 (Q2). Tapi sayang, rider Honda Team Asia itu gagal bersaing di barisan depan pada sesi Kualifikasi Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Italia, Sabtu (30/5/2026) kemarin.

Veda menempati posisi ke-13 di grid dengan mencatatkan waktu terbaik 1 menit 55,548 detik. Persaingan sengit di kelas Moto3 benar-benar terasa, karena ia hanya terpaut beberapa sepersekian detik dari kelompok pembalap yang berada di 10 besar hingga barisan depan.

Terkait hasil tersebut, Veda mengaku tidak puas. Karenanya, pebalap berusia 17 tahun itu mematok target untuk bisa start dari baris terdepan pada balapan Moto3 Italia 2026.

“Sejujurnya, saya sedikit kecewa dengan diri sendiri karena saya menargetkan hasil yang lebih baik hari ini (Sabtu). Saya ingin bisa bersaing lebih dekat di barisan depan, mungkin start dari baris pertama atau kedua,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Minggu (31/5/2026).

Kendati demikian, Veda menyadari bahwa karakteristik Moto3 selalu menghadirkan persaingan sengit. Lagi pula, menurutnya, start dari baris kelima bukan akhir dari segalanya.

“Namun, ini adalah Moto3 dan selisih waktunya sangat tipis. Meski begitu, start dari posisi ke-13 bukan akhir dari segalanya karena Mugello biasanya menghadirkan grup besar dan banyak peluang selama balapan,” terang Veda.

Lebih lanjut, Veda mengungkapkan perasaan dengan motornya saat ini cukup positif. Pebalap asal Gunungkidul itu menegaskan bakal tampil habis-habisan demi meraih hasil maksimal pada sesi balapan nanti yang berlangsung pukul 16.00 WIB.

“Perasaan saya dengan motor masih cukup positif dan kami bekerja dengan baik sepanjang akhir pekan ini. Besok (hari ini) akan menjadi balapan yang panjang dan apa pun bisa terjadi,” ucapnya.