Jadwal Moto3 Italia 2026! Motivasi Veda Ega Pratama Meledak Usai Hasil Impresif di Catalunya

JawaPos.com — Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, datang ke Moto3 Italia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi usai tampil impresif pada GP Catalunya. Rider Honda Team Asia itu akan kembali mengaspal di Sirkuit Mugello, Italia, dalam rangkaian jadwal Moto3 Italia 2026 yang berlangsung pada 29-31 Mei 2026 dengan target melanjutkan tren positifnya di kelas Moto3.

Performa Veda Ega Pratama mulai menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa seri terakhir Moto3 2026.

Pebalap asal Gunungkidul tersebut sukses mencuri perhatian setelah finis kedelapan pada GP Catalunya meski memulai balapan dari posisi ke-20.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Veda menghadapi balapan di Mugello yang terkenal menuntut keberanian dan konsistensi tinggi.

Sebelum tampil di Catalunya, rider berusia 17 tahun itu juga sempat finis keempat pada GP Perancis setelah melakukan recovery luar biasa dari posisi belakang.

Performa Veda Ega Pratama Terus Naik Jelang Moto3 Italia 2026 Veda mengaku datang ke Italia dengan suasana hati positif setelah merasakan perkembangan besar bersama Honda Team Asia. Adaptasinya dengan motor Honda mulai berjalan semakin baik dari seri ke seri.

“Saya tiba di Mugello dengan perasaan yang sangat positif setelah balapan terakhir,” kata Veda Pratama dikutip dari rilis resmi Honda Team Asia.

Pebalap Indonesia itu merasa kerja keras tim mulai menghasilkan progres nyata di lintasan.