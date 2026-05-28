Pembalap Indonesia Arai Agaska Siap Cetak Kejutan di World Sportbike Aragon 2026

JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia, Arai Agaska, menatap seri keempat FIM Supersport 300 World Championship di Sirkuit Aragon, Spanyol, dengan optimisme tinggi. Rider binaan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing itu datang dengan persiapan lebih matang setelah menjalani training camp intensif di Italia selama sepekan.

Program latihan bersama tim ProGP NitiRacing tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan adaptasi Arai terhadap karakter motor Yamaha R7 yang kini terus mengalami pengembangan performa.

Motivasi Arai Agaska semakin meningkat usai berhasil meraih poin perdana pada putaran sebelumnya di Autodrom Most, Republik Ceko. Hasil itu menjadi pencapaian penting dalam musim debutnya di ajang balap World Sportbike.

"Saya akan berjuang memperoleh poin lagi di Aragon, untuk itu mempersiapkan semua faktor yang mendukung pencapaian target itu telah dilakukan. Termasuk training camp di Italia bersama tim ProGP NitiRacing, ini sangat membantu saya belajar teknis dan makin mengenal karakter motor Yamaha R7," ujar Arai dikutip dalam pernyataannya bersama Yamaha Indonesia (27/5).

"Saya optimis bisa balapan lebih baik di Aragon, sirkuit yang pernah saya rasakan waktu race R3 BLU CRU World Cup. Mudah-mudahan hasil yang saya dapatkan nanti sesuai target yang diinginkan,” ungkap Arai Agaska.

Sirkuit Aragon sendiri bukan trek asing bagi pebalap asal Nusa Tenggara Barat tersebut. Pada musim 2025 lalu, Arai sempat tampil kompetitif di lintasan itu saat mengikuti R3 BLU CRU World Cup dan sukses menembus posisi 10 besar dalam dua balapan.

Pengalaman tersebut kini menjadi modal berharga untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di kelas World Sportbike 2026.

Selain peningkatan kemampuan pembalap, performa Yamaha R7 juga disebut mengalami perkembangan positif. Penyesuaian regulasi terkait batas RPM serta pengurangan bobot motor dinilai membantu meningkatkan daya saing motor di lintasan.

Arai Agaska mengaku lebih percaya diri menghadapi balapan di Aragon karena sudah memahami karakter sirkuit serta terus mendapatkan masukan teknis selama training camp di Italia.