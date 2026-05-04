Kimi Antonelli Masuk Jajaran Elite F1, Driver Mercedes-AMG Petronas Tiga Kali Beruntun Raih Pole Position

JawaPos.com – Bos tim Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Toto Wolff, memuji performa sensasional rookie Italia Kimi Antonelli. Itu setelah dia merebut pole position di Miami Grand Prix.

Pembalap 19 tahun itu tampil luar biasa di sesi kualifikasi (Q3), mencatat waktu 1 menit 27,798 detik pada lap pertamanya. Dia unggul sekitar empat persepuluh detik dari para rivalnya. Catatan itu praktis sudah mengunci pole tanpa perlu memperbaiki waktu di lap kedua.

"Putaran pertama itu benar-benar istimewa," kata Wolff seperti dikutip AFP.

"Dia unggul tiga persepuluh detik atau lebih di depan mobil berikutnya. Tetapi kemudian kami terlalu percaya diri dan terlalu memaksakan diri, tetapi begitulah dia,’’ paparnya.

Wolff menjelaskan bahwa usia muda dan kurangnya pengalaman pembalap Italia itu masih perlu dipertimbangkan. Namun, dia merasa Antonelli tidak lagi rentan terhadap kesalahan.

"Ini adalah peningkatan karena di masa lalu dia akan berakhir di dinding, tetapi sekarang itu hanya putaran yang terlewatkan. Sekarang dia menunjukkan kecepatannya, yang sangat menyenangkan untuk dilihat,’’ ujarnya.

Dengan pole ini, Antonelli juga masuk dalam kelompok elite. Dia menjadi salah satu dari sedikit pembalap yang meraih tiga pole position beruntun. Dia sejajar dengan legenda seperti Ayrton Senna dan Michael Schumacher.