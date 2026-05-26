Budiarsa Sastrawinata Ketum Baru APLGI, Lanjutkan Sukses Sebelumnya

Budiarsa Sastrawinata terpilih sebagai Ketua Umum Asosisasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia (APLGI) periode 2026 – 2030. (Istimewa)
JawaPos.com - Budiarsa Sastrawinata terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Asosisasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia (APLGI) periode 2026 - 2030. Keputusan ini setelah dalam Rapat Umum Anggota Nasional (RUANAS) di Damai Indah Golf, BSD Course, Banten.
Budiarsa Sastrawinata sebelumnya menjabat sebagai Ketua I APLGI, mendampingi M. Tachril Sapi’ie yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum selama dua periode, 2018-2022 dan 2022-2026.
APLGI merupakan organisasi yang berdiri sejak 19 Juli 1995. Asosiasi ini memiliki 58 lapangan golf anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
APLGI dibuat untuk membentuk wadah yang secara profesional dapat membantu para anggota meningkatkan mutu dalam pembuatan lapangan golf, pemeliharaan dan pengelolaan sesuai dengan perkembangan teknologi. APLGI membantu anggota meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan maupun manajemen lapangan golf, serta sebagai wadah untuk tukar menukar pengalaman dan pengetahuan, terutama untuk dapat membantu memecahkan permasalahan umum yang dihadapi lapangan golf anggota.
Budiarsa yang juga Direktur PT Ciputra Development Tbk menyatakan, berterima kasih kepada Tachril yang sudah menakhodai APLGI selama delapan tahun. Dia melihat banyak prestasi yang dicapai dan menegaskan akan melanjutkan.
”Sosialisasi olahraga golf menjadi prioritas utama APLGI ke depannya. Disamping itu, kita juga harus meningkatkan kualitas dari golf itu sendiri agar Indonesia bisa berkiprah dengan berpestasi di dunia internasional. Tentu peran para pemilik golf cukup besar untuk bisa membantu para atlet kita untuk meningkatkan permainannya,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Damai Indah Golf Tbk itu.
Menurut Budiarsa, pemilik-pemilik lapangan golf juga mencintai golf sebagai olahraga. Sehingga mereka pasti bersedia untuk memberikan dukungan untuk pengembangan prestasi.
Budiarsa merupakan salah seorang sosok yang banyak berperan aktif dalam mendukung prestasi golf Indonesia. Dia juga merupakan salah satu Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF) yang selama puluhan tahun aktif menyelenggarakan dua turnamen bergengsi, yaitu Ciputra Golfpreneur Junior World Championship (CGJWC) dan turnamen profesional Ciputra Golfpreneur Tournamen yang juga masuk ke dalam agenda Asian Development Tour (ADT).
Dalam RUANAS kali ini, panitia memilih tema Pengurus Baru-Semangat Baru. ”Tema ini sengaja saya pilih dengan harapan di kemudian hari Pengurus Baru yang terpilih dapat memberikan semangat baru, terutama untuk semakin memperbaiki dan menumbuhkan industri golf yang kita cintai bersama,” kata Tachril saat memberikan kata sambutan.
