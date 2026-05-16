Gregoria Mariska Mundur dari Pelatnas PBSI! Tunggal Putri Indonesia Ingin Fokus Pulihkan Kesehatan

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, resmi mengundurkan diri dari Pelatnas PBSI. Keputusan tersebut diumumkan setelah Gregoria berkomunikasi dengan jajaran pelatih dan pengurus PP PBSI.

Dia sudah berbicara langsung dengan Kabid Binpres PP PBSI Eng Hian dan pelatih tunggal putri utama Imam Tohari. Pembicaraan itu menjadi bagian dari proses sebelum dirinya memutuskan mundur dari Pelatnas Cipayung.

“PBSI menghormati keputusan yang diambil Gregoria. Gregoria telah memberikan kontribusi besar untuk bulu tangkis Indonesia selama berada di Pelatnas,’’ kata Eng Hian dalam keteragan resmi PBSI kemarin (15/5).

Dalam surat yang disampaikannya, Gregoria mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan pelatih PBSI. Ia merasa telah mendapatkan banyak pengalaman berharga selama menjadi bagian dari Pelatnas dalam 12 tahun terakhir.

Di sisi lain, PBSI memahami keputusan tersebut bukan hal yang mudah bagi Gregoria. Federasi menyebut keputusan itu diambil setelah melalui pertimbangan panjang dan matang.

Kondisi kesehatan menjadi alasan utama Gregoria memilih mundur dari Pelatnas. Atlet peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu masih menjalani pemulihan akibat gangguan vertigo.

Sampai saat ini, Gregoria mengaku belum sepenuhnya pulih untuk kembali bertanding. Ia juga belum memiliki rasa percaya diri yang cukup untuk tampil di kompetisi internasional.

”Gregoria adalah atlet yang telah memberikan banyak kontribusi dan kebanggaan untuk Indonesia,” ujar Eng Hian.

Selama memperkuat tim nasional, Gregoria menjadi salah satu tulang punggung sektor tunggal putri Indonesia. Ia berhasil mencatatkan sejumlah prestasi penting di berbagai turnamen internasional.