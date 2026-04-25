3 Ribu Pasang Kaki Jadi Saksi Sejarah! Petra Runity 2026 Simbol Kuat Persatuan 75 Tahun PPPK Petra

Ribuan peserta Petra Runity - Fun Walk and Run 2026 tampak antusias jalani agenda di kompleks Pondok Tjandra Indah, Sabtu (25/4/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Langkah kaki ribuan peserta berpadu dalam satu irama di kompleks SMP Kristen Petra Acitya dan SMA Kristen Petra Acitya, Surabaya, Sabtu (25/4/2026) sejak pukul 5 pagi. Momen itu bukan sekadar olahraga, melainkan perayaan emosional 75 tahun perjalanan panjang PPPK Petra yang dirangkai lewat Petra Runity 2026.
Perayaan ini menjadi salah satu rangkaian panjang “Road to 75” yang telah berlangsung sejak tahun lalu. Petra Runity 2026 hadir membawa semangat besar bertajuk Crafting the Future, Embracing HIStory.
Tema “Run for Unity” terasa hidup dalam setiap langkah peserta yang datang dari berbagai latar belakang. Mereka berlari dan berjalan bersama, menyatukan energi lintas generasi dalam satu tujuan: merayakan kebersamaan.
Acara ini memang dirancang bukan sekadar fun walk dan fun run biasa. Petra Runity 2026 menjadi ruang temu bagi seluruh ekosistem PPPK Petra yang selama ini tersebar dalam berbagai peran dan generasi.
Kegiatan ini menghadirkan dua kategori, yaitu fun walk sejauh 3 kilometer dan fun run sejauh 5 kilometer, sehingga dapat diikuti oleh berbagai kalangan sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing.
Dewan Pengurus PPPK Petra, guru, karyawan, siswa, orang tua, alumni, hingga pensiunan PPPK Petra hadir dalam satu momentum yang sama. Bahkan mitra industri dan masyarakat umum ikut larut dalam euforia kebersamaan tersebut.
Direktur Eksekutif PPPK Petra Ir. Hengkie Porawouw, M.B.A. menegaskan Petra Runity 2026 menjadi puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan panjang. Ia menyebut perjalanan menuju usia ke-75 bukan sesuatu yang instan.
Ia menambahkan seluruh rangkaian kegiatan sebelumnya telah mencerminkan pendekatan pendidikan holistik yang diusung PPPK Petra.
Mulai dari aspek rohani, jasmani, hingga kecerdasan akademik telah menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut.
Namun, semangat perayaan ini ternyata belum berakhir. Hengkie menyampaikan masih ada satu agenda besar yang akan menjadi penutup manis perjalanan 75 tahun tersebut.
