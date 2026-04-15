Tim Thomas Indonesia Ditarget Masuk Final, Tim Uber Lolos Grup Dulu

Kapten tim Thomas Indonesia Fajar Alfian (kanan) saat dalam acara pelepasan tim bulu tangkis Indonesia menuju Thomas & Uber Cup 2026 di Jakarta, Rabu (15/04/2026). (ANTARA/HO-PBSI)
JawaPos.com - Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Fadil Imran memasang target bagi tim bulu tangkis Indonesia mencapai babak final Piala Thomas & Uber 2026, dikutip dari ANTARA.
Dijadwalkan tim Merah Putih akan bersaing dalam kejuaraan Piala Thomas & Uber 2026 mulai 24 April hingga 3 Mei di Horsens, Denmark.
"Target kita tentu kalau melihat hitungan dan peringkat yang dikeluarkan oleh BWF, kita di bawah China, mudah-mudahan di lapangan Anda tahu semua situasi di lapangan ini kan banyak faktor. Kita berharap bisa final untuk Thomas dan mudah-mudahan anak-anak bisa membawa kebanggaan buat kita semua," ujar Fadil Imran dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu.
Sementara itu, PBSI memasang target tim Uber Indonesia untuk fokus bisa lolos dari babak penyisihan grup kemudian perlahan bisa menyusun langkah lainnya di fase gugur.
"Kemudian untuk Uber, yang satu grup dengan Kanada, Australia, dan China, Chinese Taipei, kita berharap bisa mengatasi Kanada dan Australia," ujar Fadil Imran.
Fadil mengaku bahwa selalu memotivasi tim Merah Putih untuk tampil lepas mengingat atmosfer kejuaraan beregu dengan kejuaraan individual sangatlah berbeda.
Dijadwalkan Fajar Alfian dan kawan-kawan akan berangkat menuju Denmark pada 16 April nanti. Untuk persiapan menghadapi suhu dan proses adaptasi lapangan, tim Merah Putih akan dijadwalkan mulai 18 hingga 21 April nanti.
Nantinya tim Thomas Indonesia akan tergabung di grup D bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair. Sementara tim Uber Indonesia berada di grup C bersama Chinese Taipei, Kanada, dan Australia.
