10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

JawaPos.com – Kebab adalah salah satu kuliner Timur Tengah paling populer di Jakarta, hadir dalam berbagai gaya dari Turki, Yunani, Persia, hingga versi Jerman yang menghadirkan cita rasa berbeda.

Dari gerobak sederhana di pasar hingga restoran premium bergaya Ottoman yang mewah, kebab di kota ini selalu punya daya tarik tersendiri bagi pecinta makanan berbahan daging panggang.

Setiap tempat punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis daging, bumbu marinasi, jenis roti, hingga saus khas yang membedakannya dari kedai kebab lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Sabtu (25/4), berikut sepuluh rekomendasi tempat makan kuliner kebab enak di Jakarta.

1. Berlin Doner

Restoran yang berlokasi di Plaza Festival, Lantai Upper Ground, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan ini menghadirkan kebab bergaya Jerman yang porsinya sangat melimpah dan bisa dinikmati untuk dua orang.

Setiap porsi berisi red onion, timun, daging panggang, selada, yoghurt sauce, hot sauce, garlic sauce, dan jalapeno yang semuanya digulung dalam tortila dengan perpaduan rasa manis, asin, asam, dan gurih.

Buka setiap hari dari pukul 10.00 hingga 22.00.

2. Turkuaz