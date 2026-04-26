Hasil Moto2 Spanyol 2026! Mario Suryo Aji Jatuh Saat Hampir Cetak Poin, Harapan Pupus di Tikungan Penentuan

JawaPos.com — Drama langsung mencengkeram jalannya Moto2 Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez, Minggu (26/4/2026). Harapan publik Indonesia ikut naik turun saat Mario Suryo Aji mengalami insiden menyakitkan di saat peluang poin sudah di depan mata.

Balapan seri keempat ini memang menghadirkan tensi tinggi sejak lampu start dipadamkan. Persaingan ketat di barisan depan hingga tengah membuat setiap putaran terasa krusial dan penuh risiko.

Di sisi lain, Senna Agius tampil sebagai bintang utama dalam balapan penuh tekanan tersebut. Ia berhasil keluar sebagai pemenang usai menunjukkan strategi matang dan eksekusi tanpa cela di lintasan Eropa.

Kemenangan itu bukan sekadar hasil akhir, tetapi juga bukti perkembangan signifikan Agius di kelas Moto2. Ia mampu membaca ritme balapan dengan sangat baik, terutama saat rival mulai kehilangan konsistensi.

Sejak awal lomba, duel sengit sudah tersaji antara Collin Veijer dan Manuel Gonzalez. Keduanya saling menekan dalam perebutan posisi terdepan, menciptakan pertarungan yang memikat perhatian.

Veijer sempat mengambil alih kendali balapan usai melakukan manuver agresif di putaran pembuka. Keberaniannya mengunci racing line membuat Gonzalez harus bermain lebih sabar di belakang.

Namun, balapan belum sepenuhnya menjadi milik Veijer. Ketika banyak pembalap mulai kehilangan ritme, Agius justru tampil stabil dan perlahan mendekati dua rider terdepan.

Momentum krusial terjadi di putaran ke-12. Agius melakukan overtaking bersih yang langsung mengubah jalannya lomba dan menempatkannya di posisi pertama.