Lintasannya Didesain Mixed Surface, Moreno Soeprapto Sebut Rallycross Cocok dengan Pencinta Otomotif di Indonesia

JawaPos.com - Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Moreno Soeprapto menilai FIA Rallycross World Cup 2026 yang diselenggarakan di Sirkuit E-Prix Ancol, Jakarta Utara pada 5-6 Desember, cocok dengan karakter dan minat pencinta otomotif di Indonesia. Menurut dia, pemilihan balapan rallycross oleh promotor SARGA.CO sudah melalui berbagai pertimbangan bersama, termasuk tren perkembangan teknologi dan preferensi penonton motorsport yang menginginkan tontonan praktis namun tetap atraktif.

"Motosport ini 'kan terus berkembang, teknologinya, event-nya, maka akhirnya promotor memutuskan rallycross dan menurut kami hal itu juga cocok untuk di Jakarta," kata Moreno seusai kegiatan konferensi pers penyelenggaraan FIA Ralllycross World Cup 2026, di Jakarta, Kamis (16/4).

Dia menjelaskan, rallycross menawarkan konsep balapan yang memadukan lintasan aspal dan tanah dalam satu sirkuit, sehingga menghadirkan dinamika balapan yang intens dan mudah diikuti penonton tanpa harus berpindah lokasi.

Konsep tersebut dinilai relevan dengan kondisi Indonesia, di mana penonton cenderung menginginkan akses mudah dan pengalaman menyaksikan balapan secara langsung dalam satu area terpusat.

Moreno menambahkan, keunggulan lain dari rallycross adalah efisiensi penyelenggaraan dan daya tarik visual yang tinggi, karena balapan berlangsung dalam format sprint dengan banyak aksi sepanjang hari.

Dengan demikian, dia optimistis ajang ini tidak hanya menarik bagi penggemar otomotif, tetapi juga mampu menjangkau penonton baru yang sebelumnya belum familiar dengan motorsport.

IMI berharap, penyelenggaraan event ini dapat memberikan dampak luas, baik dari sisi promosi olahraga otomotif nasional maupun peningkatan minat masyarakat terhadap ajang balap internasional di dalam negeri.

"Makanya kami berharap ajang itu bisa berdampak positif dan lebih luas untuk kegiatan otomotif lainnya di tanah air," ujar Ketua Umum IMI itu.