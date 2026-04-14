Ramah di Dompet! Tiket Indonesia Open 2026 Dijual 5 Mei, Ini Daftar Harganya

An Se Young naik podium juara usai menang saat menghadapi Tunggal putri China Wang Zhi Yi pada babak final Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (8/6/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Panitia pelaksana turnamen bulu tangkis level BWF World Tour Super 1000 Polytron Indonesia Open 2026 menetapkan harga tiket mulai Rp40.000 untuk hari pembuka, dengan penjualan resmi sejak 5 Mei 2026, dikutip dari ANTARA.
Ketua Panitia Pelaksana Achmad Budiharto mengatakan skema harga tahun ini dirancang lebih affordable alias terjangkau agar turnamen yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno pada 2–7 Juni 2026 dapat dinikmati lebih banyak masyarakat.
"Kami ingin tiket ini bersahabat dengan kantong. Harapannya, makin banyak pencinta bulu tangkis yang bisa datang langsung ke arena," kata Budiharto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Pada hari pertama dan kedua (2–3 Juni), tiket dijual mulai Rp40.000 untuk kategori 3 (pre-sale) hingga Rp150.000 untuk kategori 1 (normal).
Memasuki babak 16 besar (4 Juni), harga berkisar Rp80.000 hingga Rp350.000.
Sementara pada perempat final (5 Juni), tiket dijual mulai Rp120.000 sampai Rp500.000. Untuk semifinal (6 Juni), harga berada di rentang Rp200.000 hingga Rp750.000, sedangkan partai final (7 Juni) dibanderol mulai Rp280.000 hingga Rp850.000.
Selain tiket harian, panitia juga menyediakan paket terusan enam hari (2–7 Juni) dengan harga Rp675.000 hingga Rp2.400.000, serta paket tiga hari terakhir (5–7 Juni) mulai Rp575.000 hingga Rp1.900.000.
Budiharto menambahkan, panitia juga menghadirkan opsi pembelian pre-sale dan reguler guna memberikan alternatif bagi penonton.
Dia menegaskan penyelenggaraan tahun ini dirancang menghadirkan atmosfer berbeda dengan konsep interaktif berbasis teknologi dari Polytron.
