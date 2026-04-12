Pimpin PB Percasi, Agustiar Sabran Ingin Catur Lebih Popuper dan Masuk Ekstrakurikuler

JawaPos.com–Agustiar Sabran resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PB Percasi) masa bakti 2026-2030. Pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah itu terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Nasional (Munas) PB Percasi XXX di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta, Sabtu (11/4).

Munas dibuka Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dihadiri 33 dari 37 Pengprov Percasi se-Indonesia. Turut hadir Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman.

Usai diumumkan oleh Pimpinan Sidang Laksamana Pertama TNI (Purn.) Dr. Abdul Rivai Ras, dilakukan penyerahan pataka oleh Ketua Umum sebelumnya Grand Master Utut Adianto kepada Ketua Umum baru Agustiar Sabran. Kemudian Agustiar bermusyawarah dengan Pimpinan Sidang Munas dan peserta untuk menetapkan Tim Formatur yang akan membantu pembentukan kepengurusan PB Percasi 2026-2030.

Agustiar berterima kasih atas amanah yang diberikan oleh seluruh pengurus Percasi di Indonesia serta mengapresiasi kepemimpinan pendahulunya, Utut Adianto.

”Amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk memimpin Percasi 2026-2030 tentunya akan kami bayar dengan tanggung jawab, baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Umum PB Percasi,” ujar Agustiar.

Agustiar menegaskan fokus utama kepemimpinannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput. Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan untuk menjadikan catur sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah.

Menurut dia, catur bukan sekadar permainan, melainkan sarana untuk membentuk karakter disiplin pada anak sejak dini.

”Di catur itu disiplin, menganalisa, dan sebelum melangkah harus berpikir dulu. Kami ingin membina anak-anak dari usia dini melalui filosofi tersebut,” tutur Agustiar.