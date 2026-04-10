Superior! 10 Laga Tak Terkalahkan, Timnas Futsal Indonesia Siap Kalahkan Vietnam di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2026

JawaPos.com - Timnas Futsal Indonesia sedang dalam tren positif dengan catatkan 10 laga tak terkalahkan. Laju luar biasa tersebut bertekad untuk diteruskan saat bertemu Vietnam di semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 di Nonthaburi Hall, Thailand, Jumat (10/4).

Timnas futsal Indonesia sedang mengalami kenaikan performa dalam beberapa bulan terakhir dengan tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir di SEA Games 2025, AFC Futsal Championship, dan ASEAN Futsal Championship.

Keperkasaan anak asuh Hector Souto diawali ketika mampu mematahkan dominasi Thailand di SEA Games 2025. Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang mampu meraih medali emas cabang olaraga futsal putra. Menariknya, Israr Megantara dkk kala itu menaklukkan tuan rumah Thailand dengan skor telak 6-1 di partai final.

Tren positif pun berlanjut di AFC Futsal Championship 2026. Bermain sebagai tuan rumah, Indonesia mampu tampil cemerlang. Empat menang termasuk mengalahkan Vietnam di babak perempat final dan dua imbang menjadi rapor. Salah satu hasil imbang bahkan diraih saat bertemu raksasa Asia dan dunia, Iran, di laga final sebelum akhirnya kalah di babak adu penalti.

Berlanjut di ajang ASEAN Futsal Championship 2026, tiga kemenangan berhasil diraih di fase grup dengan mengalahkan Brunei, Malaysia, dan Australia. Hasil tersebut membawa timnas futsal Indonesia menjuarai Grup B dan akan bersua Vietnam yang menjadi runner-up Grup A di babak semifinal.

Jelang laga, Pelatih Indonesia Hector Souto mengatakan Vietnam datang dengan skuad yang hampir sama saat ajang AFC Futsal beberapa waktu lalu.

"Mereka (Vietnam) sangat siap, dan hampir mempertahankan skuad yang sama. Saya rasa mereka hanya mengganti satu pemain sejak Piala Asia terakhir. Kami bisa melihat di perempat final AFC betapa sulitnya menghadapi mereka, sangat menantang. Kami mencoba fokus pada poin-poin utama permainan, di mana kami pikir pertandingan akan ditentukan, dan kita lihat saja nanti apa yang terjadi," kata Souto dikutip dari Antara.

10 Pertandingan Terakhir Timnas Futsal Indonesia

SEA Games 2025

Menang 6-1 vs Thailand