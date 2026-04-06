Tak Nyaman dengan Regulasi Baru, Max Verstappen Buka Peluang Tinggalkan Formula 1

JawaPos.com–Kabar mengejutkan datang dari dunia Formula 1. Pembalap andalan Red Bull Racing Max Verstappen mulai membuka kemungkinan untuk pensiun lebih cepat dari ajang balap paling bergengsi tersebut.

Keputusan ini disebut-sebut berkaitan dengan perubahan regulasi teknis yang mulai diterapkan pada musim 2026. Perubahan aturan mesin menjadi salah satu faktor utama yang membuat Verstappen merasa kurang nyaman.

Sistem baru yang mengharuskan pengisian ulang energi dalam satu lap dinilai mengganggu ritme balapan. Dampaknya, pembalap harus mengatur kecepatan di beberapa sektor lintasan karena daya baterai tidak selalu tersedia secara optimal.

Situasi ini membuat pengalaman balapan terasa berbeda dari sebelumnya. Verstappen, yang dikenal agresif dan menyukai kecepatan penuh, kini harus beradaptasi dengan gaya balap yang lebih terbatas. Hal ini memicu ketidakpuasan yang cukup serius dalam dirinya.

Meski masih berstatus sebagai salah satu pembalap terbaik di grid, Verstappen mengisyaratkan bahwa motivasinya di Formula 1 tidak lagi sama seperti dulu. Baginya, balapan bukan sekadar soal kontrak besar atau keuntungan finansial, tetapi lebih kepada kepuasan dan gairah di lintasan.

Di tengah keraguan tersebut, Verstappen ternyata sudah menyiapkan langkah alternatif. Dia berencana untuk tetap aktif di dunia motorsport meski tidak lagi tampil di Formula 1.

Salah satu fokus utamanya adalah balapan GT3, yang dinilai lebih memberikan kebebasan dan kesenangan dalam berkendara. Tak hanya sebagai pembalap, Verstappen juga tertarik untuk mengembangkan tim balapnya sendiri di kategori tersebut.

Dia melihat peluang besar untuk terlibat lebih dalam, baik sebagai pebalap maupun pengelola tim dalam jangka panjang. Langkah ini menunjukkan bahwa Verstappen tidak benar-benar meninggalkan dunia balap. Dia ingin mencari tantangan baru yang lebih sesuai dengan gaya dan preferensinya saat ini.