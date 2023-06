Buat Event Tenis karena Paling Digemari dan Juara SEA Games

JawaPos.com–Dash Sports menggelar TipTip Dash Tennis Tournament pada 17-18 Juni di Lapangan Tenis Bulungan, Jakarta Selatan. Event itu menyediakan total hadiah Rp 125.000.000.

Event Director Dash Tennis Tournament Ardi Rahadi menyampaikan, event itu bakal mempertandingkan tiga kategori. Yakni masing-masing Men’s Double (Mix Beginner x Intermediate), Women’s Double Intermediate, dan Women’s Beginner.

”Masing-masing kategori akan mempertandingkan 32 tim, total 96 tim yang bertanding ditambah pertandingan ekshibisi tenis kursi roda,” ucap Ardi Rahadi.

Ardi menjelaskan, turnamen mempertandingkan babak kualifikasi dengan aturan 1 set of 8 games, 8-8 tie break dan 2 deuces (third deuce sudden death). Untuk babak final dengan aturan best of three sets dari 6 games, 6-6 tie break, dan third set super tie break.

Founder & CEO Dash Sports Alit Aryaguna menyampaikan, pihaknya menghadirkan sport event paling anyar, kali ini dari cabang olahraga tenis. Hal tersebut tak lepas untuk menjawab fenomena bertumbuhnya secara positif antusiasme dan popularitas olahraga tenis lapangan.

Selain itu, dia menilai sejak pandemi, tenis menjadi olahraga outdoor yang paling banyak diminati.

”Mulai dari member yang tumbuh luar biasa. Kami cek banyak lapangan penuh. Sekarang banyak lagi lapangan dibangun. Jadi respons luar biasa di dua tahun terakhir,” papar Alit Aryaguna.

Tak hanya itu, saat pihaknya mengadakan kejuaraan junior tenis U-8 tahun lalu, melihat betul bagaimana antusias atlet muda hingga orang tua yang menemani. Terlebih, di SEA Games Kamboja 2023, tenis menjadi juara umum dengan empat medali emas.

”Latar belakang inilah yang membuat kami ingin mengadakan turnamen tenis. Sekarang masih nomor double. Mungkin ke depan akan nomor single. Ini juga untuk memopulerkan tenis,” beber Alit Aryaguna.

Alit menjelaskan, sebagai bentuk dukungan Dash Sports dalam mengusung semangat olahraga untuk semua kalangan. Termasuk masyarakat difabel. Pihaknya juga mempertandingkan partai ekshibisi wheelchair tennis atau tenis kursi roda yang mempertemukan atlet-atlet difabel PP Pelti.

Sementara itu, Kepala Bidang Olahraga Penyandang Disabilitas PP Pelti Ismun Dwi Karyatiningsih menyampaikan apresiasi atas inisiatif menyelenggarakan pertandingan ekshibisi tenis kursi roda atau wheelchair tennis pada ajang Dash Tennis Tournament.

Dia berharap itu menjadi awal sinergi pengembangan yang menjanjikan. Terlebih, tahun ini PP Pelti akan menyelenggarakan pelatihan pelatih wheelchair tennis dengan menghadirkan narasumber dari ITF.

Ismun menambahkan, Pelti terus mengupayakan koordinasi dengan NPC pusat dan daerah untuk mendata atlet difabel daerah, serta mendukung program pemerintah.

”Agar di setiap PON ada kompetisi wheelchair tennis dan berupaya mengirimkan atlet ke kompetisi internasional sesuai dengan ketentuan dan kalender ITF,” tutur Ismun Dwi Karyatiningsih.