Berdaya Bersama: Misi Nurdini Prihastiti Membuka Ruang Berkarya bagi Penyandang Disabilitas

JawaPos.com - Penyandang disabilitas menyimpan kreativitas tanpa batas. Sehingga, eksplorasi potensi menjadi penting untuk dilakukan guna membantu menopang kesejahteraan mereka.

Nurdini Prihastiti, yang akrab dipanggil Dini, melalui Dama Kara, memberdayakan penyandang disabilitas untuk berkarya di bidang fesyen. Mereka didampingi untuk menuangkan berbagai imajinasi ke dalam aneka desain, serta fesyen.

Hasilnya, karya tersebut bukan sekadar ruang ekspresi bagi para penyandang disabilitas, namun juga menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Bahkan karya-karya yang dihasilkan berhasil dipamerkan pada ajang peragaan busana internasional.

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”Saya berkomitmen membuat Dama Kara sebagai sebuah wadah penyandang disabilitas ini untuk bisa berkarya dan merangkul mereka. Kami percaya bahwa sejatinya berkarya itu tidak mengenal keterbatasan,” tutur Nurdini Prihastiti, pendiri Dama Kara sekaligus CEO Dama Kara Foundation.

Dari hasil kontemplasi Dini dan sang suami, mereka sepakat untuk memulai aksi filantropi di tengah aktivitas bisnis Dama Kara. Basisnya tetap bertumpu pada lini usaha di bidang sandang dan konveksi.

Dini terus mencari model filantropi yang memberi kebermanfatan lebih luas. Sejak berdiri di awal 2020, Dama Kara merangkul para perajin dan penjahit perempuan di sekitar tempat usaha di Bandung dan beberapa kota di Jawa Barat.

Mengingat banyak produk merupakan buatan tangan alias handmade, Dama Kara memberi pelatihan kepada ibu-ibu untuk kemudian diminta membantu pengerjaan busana.

Pelibatan kaum perempuan dirasa tak cukup. Dini pun memperluas kebermanfaatan Dama Kara dengan mengajak kaum rentan yang selama ini terlupakan: penyandang disabilitas.