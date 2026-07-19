Statistik Laga Final Timnas Spanyol dan Argentina di Ajang Mayor, Persentase Menang La Furia Roja Capai 83,3 Persen

JawaPos.com - Timnas Spanyol akan bersua Argentina di babak final Piala Dunia 2026. Pertemuan La Furia Roja versus Albiceleste itu dijadwalkan terjadi pada Senin (20/7) di MetLife Stadium, East Rutherford (siaran langsung TVRI pukul 02.00 WIB).

Sepanjang sejarah pertemuan kedua tim di berbagai ajang, dari data 11x11 hasilnya berimbang. Dalam 14 pertemuan di berbagai ajang, baik Argentina maupun Spanyol sama-sama menorehkan enam kali kemenangan. Lantas dua laga lainnya berakhir imbang.

Sebelum final Piala Dunia 2026, pertemuan Spanyol versus Argentina di ajang Piala Dunia terjadi pada edisi 1966. Pada duel yang terjadi enam dekade lalu, Argentina menang tipis dengan skor 2-1 atas Spanyol pada fase grup.

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Bek Spanyol Aymeric Laporte dalam wawancara dengan Marca mengatakan, timnya tidak gentar melawan Argentina. Meski lawan yang dihadapi punya produktivitas lebih tinggi di Piala Dunia 2026 ini.

Albiceleste mencetak 19 gol dalam tujuh laganya sejauh ini. Artinya kalau dirata-rata maka Argentina menghasilkan 2,7 gol/laga. “Sejujurnya, kami sangat tenang jelang final ini. Sejak saya tiba di sini (Piala Dunia 2026 ini), kami selalu memilih untuk tenang,” ujar Laporte.

Laporte mencontohkan ketika timnya menang melawan Prancis di semifinal, perayaan yang diadakan di ruang ganti tidak berlebihan. Menurut eks bek Manchester City itu pesta sebelum saatnya justru memberikan kondisi psikologi yang tidak bagus.

“Karena tujuan kita bukanlah untuk mengalahkan Prancis (semata). Melainkan untuk memenangi piala di akhir turnamen,” lanjut Laporte.

Dikutip dari Marca, selain final Piala Dunia 2026 Spanyol punya catatan masuk babak final enam kali di ajang mayor. Detailnya lima kali di kancah Piala Eropa serta sekali Piala Dunia.