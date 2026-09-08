Ditanya soal Trent Alexander-Arnold, Jose Mourinho Enggan Beri Komentar

JawaPos.com - Jose Mourinho sudah punya satu prioritas utama menjelang pertandingan pembuka Liga Champions Real Madrid melawan Inter Milan: Menang.

Bagi Mourinho, performa menarik tidak akan ada artinya jika pada akhirnya Real Madrid gagal membawa pulang hasil positif. Prinsip itu semakin kuat setelah Los Blancos menelan kekalahan pertama musim ini dari Real Betis di La Liga.

Melansir Diario AS, Mourinho pun menegaskan bahwa kemenangan jauh lebih penting daripada sekadar tampil dominan.

“Saya ingin menang. Saya bisa saja mengatakan saya ingin bermain bagus, tetapi saya tidak ingin bermain bagus seperti saat melawan Betis lalu kalah. Saya ingin menang.”

“Kami sedang menjalani delapan pertandingan tersisa dengan tujuan lolos kualifikasi dan saya yakin kami akan berhasil.”

“Tapi saya ingin menghadapi pertandingan ini sebagai laga tunggal, terlepas dari konteks tersebut, tanpa memikirkan fakta bahwa masih ada tujuh pertandingan lagi. Saya ingin menang.”

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Kekalahan dari Betis tidak membuat Mourinho kehilangan kepercayaan terhadap kualitas timnya. Pelatih asal Portugal itu menilai hasil tersebut lebih disebabkan oleh satu kesalahan dan tidak mencerminkan kondisi Real Madrid secara keseluruhan.

“Setelah menganalisis performa kami, kami semakin yakin bahwa kami bermain bagus. Bahwa kami bermain melawan tim yang kuat dan kesalahan kami hanya terjadi sekali saja. Bahwa kami dalam kondisi yang baik.”