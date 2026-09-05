Alexander Isak Bawa Liverpool Menang 2-0 atas Ipswich Town

JawaPos.com - Liverpool akhirnya kembali ke jalur kemenangan di Premier League setelah mengalahkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road, Jumat malam.

Alexander Isak menjadi bintang utama kemenangan tersebut. Penyerang asal Swedia itu mencetak dua gol hanya dalam sembilan menit pertama pertandingan, dan keduanya lahir berkat assist dari Cody Gakpo.

Start cepat tersebut membuat Ipswich langsung berada dalam situasi sulit. Bahkan, ketika sebagian suporter tuan rumah belum sepenuhnya menempati tempat duduk mereka, Liverpool sudah unggul dua gol.

Hasil ini membawa Liverpool naik ke posisi kelima klasemen Premier League. Sementara itu, Ipswich berada di posisi ke-13 dengan koleksi tiga poin dari tiga pertandingan pertama mereka di kasta tertinggi.

Isak Mengamuk Sejak Awal

Melansir Sportsmole, Liverpool hanya membutuhkan enam menit untuk membuka keunggulan. Isak menerima umpan dari Gakpo sebelum melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihentikan pertahanan Ipswich.

Belum sempat tuan rumah menemukan ritme permainan, Isak kembali mencatatkan namanya di papan skor tiga menit kemudian.

Kali ini, sang striker berlari mengejar umpan Gakpo sebelum kembali menaklukkan kiper Ipswich. Lini belakang tuan rumah terlihat terlalu mudah ditembus dalam situasi tersebut.

Dua gol cepat itu pada akhirnya sudah cukup untuk mengamankan tiga poin bagi Liverpool.