Carlos Alcaraz Umumkan Kembali Bertanding di US Open setelah Absen 4 Bulan akibat Cedera

JawaPos.com – Carlos Alcaraz mengumumkan bahwa dirinya akan kembali bertanding pada US Open setelah absen lebih dari empat bulan akibat cedera pergelangan tangan.

Dilansir dari laman Flashcore pada Minggu (23/8), Juara Grand Slam tujuh kali tersebut memastikan keikutsertaannya pada turnamen di New York setelah sebelumnya menarik diri dari Barcelona Open hingga melewatkan French Open, Wimbledon, Toronto, serta Cincinnati.

Namun Alcaraz kali ini telah mengkonfirmasi bahwa bersiap mempertahankan gelar US Open yang diraihnya pada 2022.

Alcaraz sebelumnya menargetkan Cincinnati sebagai turnamen untuk kembali bertanding, tetapi memilih memberikan waktu tambahan bagi pergelangan tangannya untuk menjalani pemulihan.

Dalam beberapa pekan terakhir, petenis asal Spanyol tersebut secara bertahap meningkatkan intensitas latihan, termasuk berlatih bersama petenis Denmark, Holger Rune, di Murcia.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pergelangan tangannya mampu menghadapi intensitas pertandingan sebelum kembali ke kompetisi.

US Open memiliki arti khusus bagi Alcaraz karena turnamen tersebut menjadi tempat dirinya meraih gelar Grand Slam pertama pada 2022.

Kemenangan itu juga membuatnya menjadi petenis termuda yang pernah menduduki peringkat pertama dunia dalam sejarah peringkat ATP.